La Serie TV Sandokan, che doveva vedere protagonisti Can Yaman e Luca Argentero, si tinge di giallo. Nei mesi scorsi era stato annunciato questo nuovo progetto televisivo che avrebbe visto protagonista l'attore turco diventato un "divo" nel nostro Paese. Le riprese erano previste per questa estate ma, al momento, non sono mai iniziate e si vocifera che il progetto sarebbe fermo. Intanto si parla di presunta rivalità tra Can Yaman e Argentero: pare che tra i due non corra buon sangue.

Il progetto Sandokan, la serie con Can Yaman e Argentero, sarebbe congelato

Nel dettaglio, Can Yaman era stato annunciato come il protagonista assoluto del remake di Sandokan, la fortunatissima serie tv degli anni '80, che venne portata al successo da Kabir Bedi nei panni della "Tigre della Malesia".

Al suo fianco, in questa nuova avventura televisiva destinata all'Italia ma anche al mercato internazionale, ci sarebbe stato anche l'attore Luca Argentero, protagonista della serie di grandissimo successo, Doc - Nelle tue mani, di cui è in fase di preparazione la seconda stagione.

Le riprese di Sandokan erano previste per questa estate: il primo ciak era stato annunciato tra la fine di maggio e i primi di giugno. Ad oggi, però, il progetto non ha ancora preso vita e non c'è stato l'inizio ufficiale delle riprese. Si vocifera, infatti, che il progetto Sandokan potrebbe essere congelato e non si esclude che la serie rischierebbe di non vedere la luce in futuro.

Rivalità tra Luca Argentero e Can Yaman?

Intanto, però, circolano delle indiscrezioni in merito a un rapporto non proprio ottimale tra Can Yaman e Luca Argentero, i due super-protagonisti della fiction. A quanto pare, infatti, i due si sarebbero beccati recentemente all'interno dello stesso locale a Gallipoli, dove entrambi stavano trascorrendo le vacanze estive.

Un paparazzo presente alla serata ha fatto sapere che i due non si sarebbero nemmeno salutati.

Insomma i beneinformati parlano di una rivalità tra i due sex symbol che hanno conquistato il pubblico italiano. Nonostante queste voci, però, sia Can Yaman che lo stesso Argentero, non hanno proferito parola su questa presunta rivalità e competizione che ci sarebbe tra di loro.

Si parla di crisi in corso tra Can Yaman e Diletta Leotta

Intanto Yaman continua a essere anche al centro del Gossip per la sua tormentata storia d'amore con Diletta Leotta.

Da un po' di settimane, ormai, i due non appaiono più insieme l'uno al fianco dell'altra e si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio definitivo. Anche in questo caso, però, i due diretti interessati non hanno proferito parola.