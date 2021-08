La soap opera turca intitolata Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel), continua ad appassionare i fan italiani con tanti colpi di scena. Nel corso dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 12 agosto 2021, Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug) non appena il suo antagonista Tahsin Korludağ (Tamer Levent) assicurerà di mettere fine alla sua esistenza, gli risponderà a tono.

In particolare il protagonista principale dello sceneggiato dirà al grande proprietario terriero di avere tra le mani la registrazione della sua voce, in grado di fargli fare i conti con la giustizia.

Anticipazioni Brave and Beautiful, del 12 agosto: Korhan convinto di non aver tradito la moglie Cahide

Nella ventinovesima puntata di giovedì 12 agosto 2021, Sühan (Tuba Büyüküstün) e Cesur, dopo aver rischiato la vita con un incidente stradale organizzato da Tahsin e riuscendo a uscirne illesi, decideranno di passare la notte in un hotel situato nelle vicinanze. Cesur a sorpresa coglierà l’occasione al volo per impossessarsi della carta d’identità di Sühan, per farla avere al suo complice Rifat (Müfit Kayacan).

Nel contempo Korhan (Erkan Avcı) sarà affranto dopo essere stato sorpreso dalla moglie Cahide (Sezin Akbaşoğulları) con Hulya (Zeynep Kızıltan): il figlio di Tahsin ancora incredulo per l’accaduto, crederà di essere stato narcotizzato.

Soprattutto il fratello Sühan non avrà alcun dubbio sulla sua innocenza, poiché sarà convinto di non aver tradito la consorte. A questo punto Korhan cercherà di rintracciare la finta infermiera con l’obiettivo di farle confessare come sono andate realmente le cose, senza sospettare che sia stata proprio la donna che ha sposato a pianificare il diabolico piano.

Cesur risponde a una minaccia di Tahsin ricattandolo

Successivamente Tahsin ancora ricoverato in ospedale a seguito di un malore avuto dopo aver appreso che sua figlia Sühan si trovava nell’auto di Cesur sabotata da Salih (Okday Korunan) su suo ordine, attenderà di ricevere notizie proprio dal suo stesso sangue.

All’improvviso il temuto proprietario terriero risponderà a una chiamata telefonica inattesa da parte di Cesur: Tahsin quando saprà di non essere riuscito a sbarazzarsi del suo nemico, minaccerà di ucciderlo.

Cesur giocherà di furbizia, dato che ricatterà il padre di Sühan dicendogli che, qualora dovesse succedere qualcosa di brutto a lui o ai suoi familiari, farà ascoltare le sue orrende parole alle forze dell’ordine.