Continua l'appuntamento settimanale con la Serie TV Brave and Beautiful. Le anticipazioni turche rivelano che le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. Quando Hülya sarà incinta di sei mesi, Cahide scoprirà di aspettare un bambino. La donna, però, non dirà la verità alla sua "complice", continuando così a tenere in piedi il loro piano. Quando Yıldırım partorirà Muzaffer, si recherà da Korludağ per presentarglielo. A quel punto Cahide confesserà di essere incinta e di non voler più il bambino della donna. Tuttavia Hülya andrà da Korhan e gli confesserà tutta la verità.

L'uomo esprimerà la volontà di divorziare, lasciando la moglie senza un tetto dove abitare.

Si festeggia la nascita di Muzaffer

Nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful, Cahide scoprirà di aspettare un bambino. A quel punto la donna non avrà più necessità di Hülya, che nel frattempo sarà entrata nel sesto mese di gravidanza. Korludağ, però, non avrà il coraggio di raccontare a Yıldırım quello che realmente starà accadendo e, inventando una serie di scuse, la porterà a lasciare la città per alcune settimane. La situazione precipiterà quando Hülya darà alla luce in anticipo Muzaffer. Convinta che l'accordo sia ancora valido, si recherà da Cahide per farle conoscere il nuovo arrivato.

A quel punto Korludağ non riuscirà più a tenere nascosta la gravidanza e dirà a Hülya di non voler più il bimbo, ma che si impegnerà a darle tutto il denaro necessario per crescerlo. Dopo un'accesa discussione, Hülya si recherà da Korhan e gli consegnerà una chiavetta usb che contiene alcuni filmati che confermano la finta gravidanza della moglie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il divorzio di Cahide e Korhan

Durante i nuovi episodi di Cesur ve Güzel, Cahide confesserà a Korhan di essere rimasta incinta alcuni mesi dopo le bugie raccontate con Hülya. Nonostante ciò il marito non riuscirà a perdonarla ed espliciterà la sua ferma convinzione di divorziare. Alla luce di questa decisione, e non avendo alcun posto dove alloggiare, Cahide deciderà di chiedere ospitalità a Bülent e Mihriban, anche se alla donna non le racconterà della lite con il marito.

Successivamente Korhan origlierà un dialogo tra Reyhan e Şirin, in cui parleranno dello strano rapporto tra Bülent e Cahide. L'uomo interpreterà male il discorso e crederà che la consorte lo stia tradendo con Bülent. Sommerso dalla rabbia, Korhan inizierà a bere e si renderà protagonista di una scenata di gelosia davanti a Bülent. Quest'ultimo negherà e rimanderà al mittente ogni accusa e dirà a Cahide di non volerla più ospitare in casa sua.