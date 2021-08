Non si arresta il fenomeno Chiara Ferragni e, per il nuovo anno scolastico 2021/2022, la celebre influencer è pronta a fare il suo "debutto" anche nel mondo della Scuola. L'imprenditrice digitate, seguita da oltre 24 milioni di follower su Instagram, ha lanciato la sua prima linea per la scuola, dal nome "back to school", in collaborazione con Pigna. I vari pezzi della collezione sono in vendita sul sito ufficiale di Chiara Ferragni e a destare polemiche, in queste ore, sono stati i prezzi, ritenuti non proprio accessibili a tutti.

Arriva la linea scuola di Chiara Ferragni: ecco i prezzi

Nel dettaglio, tutta la collezione della linea scuola lanciata sul mercato da Chiara Ferragni, comprende: quaderni, astuccio, gomme da cancellare, matite e diario.

Il tutto contrassegnato dal famoso "occhio azzurro" che ha sancito il successo internazionale del brand che vede protagonista la moglie di Fedez.

Tuttavia, i prezzi della linea scuola pensata da Chiara Ferragni, ha scatenato subito accese polemiche in rete e sui social. In tanti hanno puntato il dito contro i costi dei vari pezzi ritenuti fin troppo eccessivi.

Per fare un esempio, l'astuccio costa 35 euro mentre il set comprendente tre gomme da cancellare ha un costo di 7,70 euro. Per comprare tre matite, invece, bisognerà sborsare 6,90 euro.

Polemica per il costo della linea scuola targata Ferragni

Per quanto riguarda, invece, i prezzi dei quaderni variano da un minimo di due a un massimo di 4,90 euro mentre il diario della linea Chiara Ferragni costa poco meno di 18 euro.

Un'iniziativa che ha alimentato polemiche sui social per i prezzi che non sono ritenuti proprio accessibili a tutti e che potrebbero mettere "in difficoltà" un po' di famiglie, dato che i prodotti pensati per la linea scuola 2021/2022 saranno sicuramente il "must have" di questo anno scolastico per migliaia di ragazzini che seguono l'influencer sui social.

Va detto, però, che a distanza di poche ore dall'uscita dei prodotti in rete, molti di questi sono andati già a ruba sul sito ufficiale dell'influencer, sinonimo del fatto che anche questa volta, l'idea della Ferragni e del suo team, si è rivelata vincente.

Il successo di Chiara Ferragni: potrebbe approdare sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022

Nel frattempo Chiara Ferragni si gode l'ultimo scorcio di questa estate 2021 in compagnia del marito Fedez e dei loro due figli.

L'influencer, il prossimo anno, potrebbe essere anche protagonista dal punto di vista televisivo, dato che al momento sarebbe in pole position per la conduzione dell'Eurovision Song Contest 2022, in programma a maggio in Italia dopo la vittoria dei Maneskin all'ultima edizione.