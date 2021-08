Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno genitori. Su Instagram, Fernanda Lessa si è complimentata con la coppia ma è stata protagonista di una gaffe. Nel dettaglio, la modella ha chiesto alla 40enne se avesse intenzione di invitarla al matrimonio. Clizia senza giri di parole, ha annunciato che le nozze non sono in programma.

La gaffe

La coppia nata al Grande Fratello Vip 4, ha deciso di annunciare la Gravidanza in un'intervista al settimanale Gente. Successivamente, i due fidanzati hanno postato una foto con l'ecografia sui rispettivi profili social.

Per complimentarsi con Clizia e Paolo, Fernanda Lessa ha commesso una gaffe.

Nel dettaglio, la modella era convinta che i due fossero prossimi al matrimonio quindi ha chiesto di essere invitata. A quel punto, Incorvaia ha spiegato la situazione: "Certo scherzi? Prima però attendo la proposta del piccolo lord". Insomma, l'influencer siciliana ha fatto sapere di non avere ricevuto ancora nessuna proposta di matrimonio dal suo compagno.

Per chi non lo sapesse, Fernanda Lessa, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno partecipato alla stessa edizione del Reality Show di Canale 5.

L'appello di Clizia

Nel corso dell'intervista, Clizia Incorvaia ha raccontato la gravidanza. La diretta interessata ha spiegato che all'inizio non è stato facile: aveva la nausee, si sentiva fiacca e faceva fatica ad alzarsi dal letto.

Successivamente, le cose hanno cominciato ad andare per il meglio.

Clizia ha rivelato che dopo essere stata da un medico le era stato detto che era troppo tardi biologicamente per avere un figlio. Nonostante tutto, la compagna di Paolo Ciavarro ha confidato di non avere mai perso la speranza fino al lieto epilogo. Per questo motivo la diretta interessata si è sentita in dovere di fare un appello a tutte le persone che si troveranno nella sua stessa situazione: "Non fatevi classificare come vasetti di yougurt che prima o poi scadranno".

Eleonora Giorgi al settimo cielo

Eleonora Giorgi - mamma di Paolo Ciavarro - diventerà nonna. L'attrice, su Instagram, non ha nascosto la gioia. Tramite un commento lasciato sotto al post della coppia, ha scritto: "Pare che diventerò nonna, che belloooo". Quando Paolo e Clizia erano nella casa più spiata d'Italia, Giorgi aveva espresso le sue perplessità sulla love story.

Tuttavia, è bastato davvero poco per far ricredere l'attrice: le due donne hanno cominciato ad andare d'accordo fin dai primi istanti.

Clizia Incorvaia è già mamma: la 40enne ha una figlia di nome Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina. Per Paolo Ciavarro invece, sarà la prima volta. Il 29enne non ha nascosto il desiderio di volere un maschietto in modo da accompagnarlo agli allenamenti di calcio come faceva suo padre Massimo.