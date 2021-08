Can Yaman e Demet Özdemir sono i protagonisti di DayDreamer e, grazie alla loro storia d'amore sul piccolo schermo, hanno fatto sognare i fan della soap opera. Nella giornata di giovedì 26 agosto, Alessandro Rosica ha inserito fra le sue storie Instagram un contatore, informando i fan che il 2 settembre avrebbe parlato di Demet Özdemir. In particolar modo, l'esperto di Gossip si è chiesto se la collega di Can nasconda qualche segreto. Al momento non è chiaro che notizia rivelerà Alessandro e se riguardi la vita professionale o privata dell'attrice turca.

Demet Özdemir è diversa da come sembra? Rosica parla della collega di Can Yaman

Demet Özdemir è un'attrice riservata e molto amata anche in Italia. Nel corso del tempo, la protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è sempre stata apprezzata per la sua semplicità, tenendo separata la sua vita professionale, da quella privata. Rosica, che nell'ultimo periodo si è dedicato alle vicende sentimentali di Can Yaman e Diletta Leotta, ha pubblicato un post ed una storia sul suo profilo Instagram, parlando di Demet. In particolar modo, l'esperto di gossip ha annunciato di avere uno scoop sull'interprete di Sanem, chiedendosi se Özdemir sia diversa da come sembra. Rosica, infatti, ha annunciato di avere informazioni in merito all'attrice turca, che rivelerà fra qualche giorno.

Demet Özdemir potrebbe nascondere qualcosa: Rosica ha informazioni sulla collega di Can Yaman

Rosica ha avvertito i suoi follower di essere pronto a parlare di Demet Özdemir. L'esperto di gossip, infatti, ha inserito un contatore nelle sue storie Instagram, annunciando che la sera di giovedì 2 settembre, alle ore 21, parlerà dell'attrice turca.

In particolar modo, Alessandro ha scritto la seguente didascalia a corredo del video della collega di Can Yaman: ''Demet è davvero così come la vediamo? Nasconde qualcosa?''. Oltre alla storia social, Rosica ha anche pubblicato un post sul suo profilo, ricordando ai fan la data in cui ha annunciato uno spoiler in anteprima sulla collega di Can Yaman.

Rosica ha uno spoiler su Demet Özdemir, ma è detto che c'entri Can Yaman

Rosica ha inoltre aggiunto qualcosa in più riguardo alle informazioni in suo possesso su Demet Özdemir, confidando: ''Ora non posso più fare finta di nulla''. Inoltre, Alessandro ha fatto intendere ai suoi follower di avere una notizia certa sulla protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, affermando: ''Vi ho mai deluso?''. Non è chiaro, al momento, se lo scoop che rivelerà l'esperto di gossip riguarderà la vita professionale di Demet o la sua vita privata. Non resta che attendere la serata di giovedì 2 settembre, per scoprire qualcosa in più sulla collega di Can Yaman.