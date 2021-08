Can Yaman e Diletta Leotta sempre più distanti l'uno dall'altro. Ormai è evidente che i due non stiano più insieme, complice il fatto che da circa un mese non si fanno più vedere negli stessi posti, così come accadeva fino allo scorso luglio. Una crisi appurata anche dall'assenza dell'attore turco alla festa di compleanno della conduttrice sportiva, la quale non ha fatto altro che confermare al fatto che tra i due si sia creata una vera e propria frattura. Intanto, però, Diletta è pronta a lasciarsi il passato alle spalle ed è tornata di nuovo al suo "vecchio grande amore": il calcio.

La rottura tra Diletta e Can Yaman: la conferma dai social

Le voci di una rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta sono state confermate in maniera implicita dalla conduttrice che, qualche giorno fa, ha scelto di pubblicare sui social, gli scatti della sua festa di compleanno.

Dalle foto pubblicate in rete, è evidente l'assenza di Can Yaman: l'attore turco non ha preso parte al party che la conduttrice ha organizzato in Sicilia, nella villa di famiglia dei suoi genitori.

Un'assenza "pesante" e la notizia della rottura tra i due innamorati ha subito fatto il giro del web e dei social, finendo in prima pagina anche sui siti di Gossip turchi. Nonostante tutto, però, sia Can che Diletta hanno scelto di non replicare a queste voci che li riguardano.

Il silenzio di Can e Diletta

Entrambi hanno scelto di voltare pagina e di andare avanti, lasciandosi alle spalle questa storia d'amore, senza dare ulteriori spiegazioni ai numerosi fan che li seguono (complessivamente sono più di 16 milioni su Instagram).

E così, Diletta Leotta questo fine settimane è tornata di nuovo al suo "grande amore": il lavoro che la rende felice e che quest'anno la vede ulteriormente protagonista.

Nel pomeriggio del 21 agosto, infatti, la conduttrice è tornata a raccontare il campionato di calcio di Serie A 2021/2022 come inviata di punta della piattaforma streaming Dazn, che da quest'anno detiene i diritti esclusivi per la messa in onda delle partite.

Il ritorno di Diletta Leotta al suo 'grande amore'

Diletta Leotta, quindi, è stata già ribattezzata come la nuova "signora del calcio", amatissima dai suoi numerosi fan che dopo averla vista in televisione, di ritorno dalla lunga sosta estiva, non hanno potuto fare a meno di sottolineare la sua bravura e il suo essere sempre più a suo agio sui campi di calcio.

E così, con l'inizio della Serie A e con il ritorno ufficiale al lavoro, Diletta Leotta dimentica Can Yaman che nel frattempo si gode il continuo della sua estate in Sardegna.

In questi giorni, il divo turco è stato beccato da un gruppo di fan in Costa Smeralda, dove ha concesso foto e video ai vari ammiratori che lo seguono in televisione e sui social.