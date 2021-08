Grande attesa per Doc - Nelle tue mani 2, la fortunata serie televisiva di Rai 1 con protagonisti Luca Argentero e Sara Lazzaro, che tornerà in onda nuovamente nel corso della prossima stagione tv. Dopo il grande successo di ascolti e critiche ottenuto dalla prima serie, la Rai ha dato il via libera alle riprese della seconda stagione di Doc. Le prime anticipazioni su quello che succederà arrivano dall'attrice Sara Lazzaro, che veste i panni di Agnese, la quale ha ammesso che il Covid sarà parte integrante del racconto e delle nuove trame di questa seconda stagione.

Proseguono le riprese di Doc - Nelle tue mani 2 con Luca Argentero

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Doc - Nelle tue mani 2 rivelano che la fiction attualmente è in fase di preparazione.

Gli attori sono impegnati sul set della seconda serie, come testimoniato più volte dagli scatti social che lo stesso Luca Argentero ha pubblicato su Instagram, confermando di fatto di essere già sul set.

Per vedere in onda le nuove puntate in prima visione assoluta, però, bisognerà attendere ancora un po' di tempo. La messa in onda di Doc 2 su Rai 1, infatti, è prevista soltanto per il prossimo 2022.

Intanto, però, l'attrice che veste i panni di Agnese, in una recente intervista si è sbilanciata un po' su quello che succederà nel corso della seconda stagione.

L'attrice di Agnese si sbilancia sulle nuove trame di Doc 2

L'attrice ha ammesso che una delle prerogative importanti di questa fiction, è quella di parlare di quanto accade nei "giorni nostri", motivo per il quale in questa seconda stagione non si potrà non trattare il delicato argomento del Coronavirus.

"Il Covid sarà protagonista, è una questione quasi di principio.

Porterà ognuno dei personaggi in un viaggio", ha ammesso l'attrice che in Doc - Nelle tue mani 2, veste i panni dell'ex moglie di Andrea Fanti, interpretato da Argentero.

"Le sceneggiature sono solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi", ha proseguito ancora l'attrice di Agnese.

Boom di ascolti per Doc - Nelle tue mani, la serie dei record di Rai 1

Insomma le nuove puntate di questa seconda stagione della fiction medical campione di ascolti, sicuramente non deluderanno le aspettative dei numerosissimi spettatori.

Più di sette milioni di spettatori hanno seguito le puntate della prima stagione, permettendo alla rete ammiraglia Rai di arrivare a superare anche la soglia del 30% di share in prime time.

Ottimi ascolti anche per le repliche della prima serie di Doc, attualmente in onda nel prime time estivo di Rai 1 e viste da una platea di oltre due milioni di spettatori a settimana, con uno share che oscilla tra il 13 e il 15%.