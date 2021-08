Elisabetta Gregoraci, dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip e l'amicizia speciale nata con Pierpaolo Pretelli, ritrova di nuovo il sorriso con il suo ex marito Flavio Briatore? È questa l'ultima indiscrezione di Gossip che circola sul conto della showgirl e conduttrice calabrese, la quale in queste ore è stata paparazzata nuovamente al fianco del padre di suo figlio. I due, qualche giorno fa, hanno partecipato insieme ad un evento che si è tenuto a Capri e l'avvistamento in coppia ha lasciato pensare ad un possibile ritorno di fiamma.

Immediata la reazione dei fan, molti dei quali polemici soprattutto nei confronti di Elisabetta, protagonista di attacchi social.

Si parla di ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e l'ex Briatore

Nel dettaglio, Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore sono stati beccati mentre passeggiavano in coppia, mano nella mano, per le stradine del centro di Capri, poco prima di partecipare insieme ad un evento benefico.

Le foto della coppia, nuovamente assieme, hanno fatto subito il giro del web e dei social: in tanti si sono chiesti se si trattasse di un ritorno di fiamma a tutti gli effetti, dato che pochi giorni prima era arrivato anche uno scatto social.

Briatore, sul suo profilo Instagram, ha condiviso un selfie in cui appare felice e sorridente al fianco della sua ex moglie Elisabetta e, anche in quel caso, aveva riacceso la speranza di coloro che vorrebbero rivederli di nuovo l'uno al fianco dell'altro, dopo la fine del loro matrimonio.

Flavio Briatore beccato mano nella mano con l'ex moglie Elisabetta

Sta di fatto che, malgrado le voci e le indiscrezioni di queste ore, sia Elisabetta Gregoraci che Briatore non hanno confermato ma neppure smentito la notizia di questo ritorno di fiamma.

I due, per il momento, preferiscono non replicare e sui social mantengono il "silenzio stampa".

Intanto, però, dopo le foto di Elisabetta e del suo ex marito di nuovo "mano nella mano" a Capri, non sono mancate le critiche e le polemiche da parte di un nutrito gruppo di fan, che ha puntato il dito soprattutto contro la showgirl calabrese, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Polemiche social contro Elisabetta Gregoraci

"I soldi farebbero tornare l'amore a chiunque", ha scritto un utente sui social commentando la notizia di questo presunto ritorno di fiamma per la coppia Gregoraci-Briatore.

"I soldi sono finiti e non bastavano più, per quello c'è stato il ritorno di fiamma", ha scritto un altro commentatore sui social.

"Sono finiti i soldi in banca. Lei ama i soldi e la bella vita, lui è solo un ricco arrogante", ha replicato ancora un altro utente puntando il dito contro la coppia al centro del gossip di questa estate 2021.