Can Yaman continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. È palese che tutti lo vorrebbero nelle fiction italiane, negli show come Ballando con le stelle, ma ci sono persone che vorrebbero essere come lui, avere il suo aspetto, il suo charme, il suo fascino. Questa volta a prenderlo di mira, in senso scherzoso, è lo scrittore Fabio Volo. Quest'ultimo si è divertito moltissimo a giocherellare sui social con l'immagine del Re delle soap turche. Infatti, sul profilo ufficiale di Instagram dell'attore bresciano si vede uno scatto davvero simpatico e divertente ma allo stesso tempo straniante con una didascalia indirizzata agli invidiosi: ‘Fatevi una vita, frustrati’.

Questo scatto ha raccolto migliaia di like e commenti, soprattutto quelli dei Vip, come Laura Pausini, Stefano Accorsi, Luca Capuano, Filippo Nigro, Francesca Barra, ed Elisa D'Ospina.

Fabio Volo in versione Can Yaman: lo scatto fa il giro del web

Senza ombra di dubbio, Can Yaman è il personaggio più conteso da Tv, pubblicità e moda, e Fabio Volo si è messo a giocherellare con uno degli scatti più hot del Re delle soap turche. Scendendo nei minimi particolari, il maestro di ironia e creatività ha preso le sembianze del protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno. A rendere divertente ma alquanto provocatorio lo scatto in questione è il messaggio rivolto a coloro che usano spesso programmi come Photoshop: 'Le malelingue invidiose diranno che è Photoshop – ha scritto lo showman bresciano – Fatevi una vita, frustati!'

La reazione dei follower e dei Vip

E così il famoso conduttore radiofonico Fabio Volo ha scelto una foto che immortala Can Yaman sdraiato su una sdraio con addosso solo un boxer bianco e ha sovrapposto la sua faccia sul volto del Re Mida degli ascolti Mediaset.

Lo scatto photoshoppato ha raccolto, in pochi secondi, tantissimi cuoricini e commenti. Molti Vip come Laura Pausini, Luca Capuano, Elisa D’Ospina, Francesca Barra, Filippo Nigro hanno commentato con le faccine che ridono a crepapelle. Stefano Accorsi, invece, ha commentato con un linguaggio un po' colorito: 'Diglielo, va**abo*a!'.

C'è anche chi ha gridato al plagio. Infatti, alcuni follower hanno ipotizzato che lo scrittore Volo si fosse impossessato del corpo di Walter Nudo, altri, invece, hanno creduto che lui avesse sfruttato le sembianze di Russell Crowe. E, invece, quel corpo palestrato è proprio del protagonista di Bitter Sweet, DayDreamer e Mr Wrong.

Il protagonista di DayDreamer pizzicato con una mora

A proposito del vero Can Yaman, circolano alcune indiscrezioni che riguardano la probabile rottura tra l'attore turco e Diletta Leotta. Pare che il Re delle soap turche abbia rimpiazzato l'ex fidanzata con una nuova donna che si occupa di estetica ad alto livello. Questa indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano, guardando una delle foto del popolare attore turco in compagnia di una mora che è stata oscurata da un'emoticon, forse per ragioni di privacy. Ancora non si sa con certezza se quella donna è la persona a cui si riferisce l'ex dell’Isola dei famosi e che tipo di rapporto c'è tra Can Yaman e la donna mora.