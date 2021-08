Il prossimo settembre si accenderanno di nuovo i riflettori sullo studio di Uomini e donne e tra le protagoniste tornerà a esserci la dama Gemma Galgani. Presente ormai da ben dodici anni, Gemma non ha mai smesso di cercare il suo principe azzurro, malgrado le varie batoste subite nel corso della sua permanenza in trasmissione. Intanto, in vista del ritorno in studio, si ipotizzava che la dama torinese si fosse sottoposta a un nuovo intervento di chirurgia estetica, questa volta per migliorare il suo naso. A scagionarla, però, arriva una segnalazione che attesterebbe il fatto che Gemma non sia ricorsa di nuovo alla chirurgia.

La star di Uomini e donne, Gemma Galgani, ricorre di nuovo alla chirurgia?

Nel dettaglio, a poche settimane dall'inizio delle registrazioni di Uomini e donne 2021/2022, si erano rincorse delle voci, sul web e sui social, legate a un nuovo intervento cui si sarebbe sottoposta la dama torinese, nemica giurata di Tina Cipollari.

Se in passato Gemma aveva ammesso di essersi sottoposta a un lifting per cancellare le rughe, questa volta si vociferava che la dama del trono over si fosse sottoposta a un intervento per migliorare l'aspetto del suo naso.

Il dubbio era sorto dal momento in cui Gemma, sui social, aveva smesso di mostrare il suo volto. La dama infatti, pur essendo sempre molto attiva sulla sua pagina ufficiale Instagram, evitava di far vedere la faccia, quasi come se avesse qualcosa da nascondere.

La verità sulla presunta operazione al naso di Gemma Galgani

Qual è la verità dei fatti? Gemma si è rifatta il naso prima di Uomini e donne oppure no? A fare un po' di chiarezza è una segnalazione riguardante proprio la dama torinese del programma di Maria De Filippi, la quale mette a tacere ogni dubbio.

Gemma, in questi giorni di agosto, è stata "paparazzata" da alcuni fan in un ristorante in compagnia di un'amica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La dama è stata immortalata nel momento in cui si è abbassata la mascherina dal volto e il naso è praticamente uguale a quello che ha sempre mostrato in televisione a Uomini e donne, nel corso di questi anni.

Insomma, sembrerebbe certo il fatto che Gemma non si sia sottoposta a nessun altro nuovo intervento chirurgico dopo il lifting e l'operazione che fece in televisione per migliorare i denti.

A settembre il ritorno in tv di Gemma

A questo punto non resta altro che attendere il "ritorno in azione" della dama torinese. Anche quest'anno, infatti, si metterà in gioco per cercare la sua anima gemella in trasmissione, nonostante le critiche sempre più consistenti ricevute sui social durante l'ultimo anno.

In tanti, infatti, ammettono di essere stufi della presenza della dama torinese, costantemente al centro di "drammi" sentimentali.