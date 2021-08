L'appuntamento con la Serie TV Grand Hotel - Intrighi e passioni è confermato per domenica 29 agosto, quando andrà in onda la dodicesima puntata in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che saranno in onda due nuovi episodi dal titolo "Legami di sangue" e "Il Circolo del Meridione", che si preannunciano ricchi di sorprese e novità in primis per donna Sofia, la quale sarà alle prese con delle scottanti rivelazioni.

Le anticipazioni di Grand Hotel, trama dodicesima puntata del 29 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la dodicesima puntata di Grand Hotel, che sarà trasmessa il 29 agosto in prima visione su Canale 5, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Legami di sangue", Donna Sofia deciderà di liberarsi del peso che porta sul cuore.

La donna, infatti, confesserà ad Alicia di essere lei la responsabile della morte di Beatriz e ammetterà che Diego avrebbe voluto incastrarla, facendo trovare ad Ayala l'arma del delitto con sopra le sue impronte, così da metterla seriamente nei guai.

A seguire, poi, ci sarà il secondo episodio di questa dodicesima puntata di Grand Hotel dal titolo "Il Circolo del Meridione".

Donna Teresa vuole entrare nel Circolo del Meridione

Le anticipazioni della fiction spagnola in onda su Canale 5, rivelano che Donna Teresa dimostrerà di essere disposta davvero a tutto pur di far parte dell'elitario Circolo del Meridione, che raccoglie al suo interno tutti i migliori albergatori del Meridione.

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi in prima visione assoluta su Canale 5, resta da capire quello che sarà il futuro di Grand Hotel, dato che al momento mancano ancora un bel po' di puntate prima di arrivare al finale della fiction, ma a quanto pare non ci sarà spazio nel palinsesto autunnale.

Incerto il futuro di Grand Hotel, la serie spagnola di Canale 5

La domenica sera di Canale 5, a settembre, sarà tutta dedicata all'intrattenimento e quindi non ci sarà spazio per le fiction in prima visione assoluta.

Nel dì di festa della rete ammiraglia, dopo la chiusura del talk show Live - Non è la d'Urso condotto da Barbara d'Urso, ci sarà spazio per la nuova stagione di Scherzi a parte, il celebre varietà che tornerà in onda dopo un periodo di stop e questa volta sarà condotto da Enrico Papi.

A seguire, sempre di domenica sera, sarà la volta di Michelle Hunziker con la nuova edizione di All Together Now. Quale sarà a questo punto il destino di Grand Hotel? Non si esclude che la serie possa essere riproposta, con le restanti puntate in prima visione assoluta, nel corso della prossima stagione televisiva estiva.