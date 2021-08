La sesta edizione del Grande Fratello Vip è dietro l'angolo: manca poco più di un mese al ritorno su Canale 5 di uno dei programmi maggiormente apprezzati dal pubblico. Ad oggi, venerdì 6 agosto, si sa che la prima puntata del reality-show Mediaset andrà in onda il 13 settembre: il format, poi, riproporrà la già consolidata formula del doppio appuntamento settimanale. I concorrenti dovrebbero essere circa 20, anche se Alfonso Signorini ne potrebbe presentare solo 14/15 all'esordio.

Conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello Vip

Aumenta la curiosità dei telespettatori per il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, quella che debutterà sul piccolo schermo tra un mese circa.

Per il momento gli addetti ai lavori hanno confermato che Alfonso Signorini condurrà prima diretta della sesta stagione lunedì 13 settembre, ovvero a distanza di pochissimi mesi dalla finale vinta da Tommaso Zorzi.

Il reality Mediaset, inoltre, anche quest'anno farà compagnia al pubblico due sere a settimana: la rete ha deciso di puntare ancora una volta sul doppio appuntamento con il prime time, il lunedì e il venerdì sera (il format di Canale 5 si sfiderà con Tale e Quale Show sin dall'inizio).

Una voce che non ha ancora trovato riscontri, invece, sostiene che se gli ascolti dovessero essere in linea con quelli della passata edizione, la trasmissione potrebbe essere allungata di tanto, sfiorando una durata 'monstre' di otto o dieci mesi (in quel caso la finalissima sarebbe trasmessa a maggio 2022).

I possibili inquilini del Grande Fratello Vip 6

I concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dunque, dovrebbero essere presentati alla stampa tra poche settimane, ovvero qualche giorno in anticipo rispetto alla messa in onda della prima puntata del 13 settembre. Sono tante le celebrità che i giornalisti hanno inserito nell'elenco ufficioso dei futuri vipponi, ma per ora nessuna di queste è stata confermata nel ruolo dagli addetti ai lavori.

I bene informati, però, sostengono che dovrebbero essere circa 20 gli inquilini della casa più spiata d'Italia: 14 o 15 varcheranno la porta rossa durante la prima diretta, gli altri negli appuntamenti immediatamente successivi. Dando un'occhiata alla lista dei possibili inquilini, ci si rende conto che sono un bel mix tra personaggi conosciuti e amati dal pubblico e altri un po' meno noti ma con grande potenziale.

I nomi dei candidati al Grande Fratello Vip

Tra i 20 personaggi famosi che a metà settembre potrebbero debuttare al Grande Fratello Vip 6, spiccano 'star' della musica con Katia Ricciarelli e Jo Squillo, del giornalismo come Amedeo Goria (in casa un anno dopo l'ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda), dello sport come Totò Schillaci e Manuel Bortuzzo, di bellezza come Manila Nazzaro, della tv come Carmen Russo e della magia come Giucas Casella.

Candidati al ruolo di vipponi della sesta edizione del reality-show di Canale 5, sono anche: le soubrette Raffaella Fico e Francesca Cipriani, gli attori Alex Belli e Davide Silvestri, il modello Andrea Casalino, i figli d'arte Nicola Pisu e Anna Lou Castoldi, il rapper Moreno (vincitore di Amici nel 2013), le ex di Uomini e Donne Soleil Sorge e Sophie Codegoni (quest'ultima sarebbe la nuova fidanzata di Fabrizio Corona) e Tommaso Eletti, protagonista di Temptation Island 2021.

Per scoprire chi figurerà davvero nel cast del programma condotto da Alfonso Signorini, occorrerà attendere ancora qualche settimana: presumibilmente a inizio settembre, infatti, tutti i concorrenti del GF Vip 6 saranno presentati alla stampa con la consueta foto di gruppo che precede l'ingresso nella casa.