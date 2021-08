Il Grande Fratello Vip 6 aprirà i battenti il prossimo 13 settembre, data in cui è prevista la messa in onda della prima puntata su Canale 5. Intanto Alfonso Signorini e la sua squadra di autori continuano a essere al lavoro per mettere a punto il nuovo cast di concorrenti di questa sesta edizione. Tra i candidati in lizza spicca il nome di Raz Degan, ex compagno di Paola Barale e in passato anche vincitore di una delle edizioni de L'Isola dei famosi targata Mediaset. Tra i nomi dei vip che hanno detto no al reality show, invece, spiccherebbe quello di Gabriel Garko.

Chi ha detto 'no' al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 rivelano che uno dei problemi con cui Signorini starebbe facendo i conti sarebbe quello legato alla mancanza di nomi di spicco che andranno a comporre la rosa dei concorrenti ufficiali di questa edizione.

Al momento, infatti, pare che non siano state chiuse le trattative con dei veri "vipponi", in grado di tenere alta l'attenzione del pubblico verso questa sesta edizione, che potrebbe essere la più duratura di sempre.

Tra coloro che avrebbero detto "no" a Signorini spicca il nome di Gabriel Garko, l'attore romano che proprio lo scorso anno aveva scelto di fare coming out in una delle puntate serali del GF Vip in onda su Canale 5.

Oltre a Gabriel Garko la produzione avrebbe contatto anche la cantante Anna Oxa, in passato tra le concorrenti di Ballando con le stelle su Rai 1. Anche in questo caso, però, avrebbero dovuto fare i conti con un sonoro "no".

Il toto-nomi sul nuovo cast del Grande Fratello Vip 6

Ma chi farà parte del cast di questo Grande Fratello Vip 6 in onda dal 13 settembre sulle reti Mediaset?

Al momento tra i candidati in lizza figura il nome di Raz Degan, noto al pubblico per la sua storia d'amore con la conduttrice televisiva Paola Barale.

Qualche anno fa, inoltre, Raz Degan si era messo in gioco a L'Isola dei famosi, riuscendo a farsi notare per il suo carattere "fumantino" che, tuttavia, piaceva molto al pubblico da casa, tanto che aveva deciso di proclamarlo vincitore di quella edizione.

Soleil Sorge in lizza per il nuovo GF Vip di Alfonso Signorini

Tra i concorrenti super favoriti per entrare nella casa più spiata d'Itali, spicca anche il nome di Soleil Sorge, protagonista anche lei di una passata edizione de L'Isola dei famosi.

Si vocifera che Soleil, in questa nuova esperienza televisiva, potrebbe avere a che fare con una persona con la quale non ci sarebbe tanta sintonia.

Tra le ipotesi spiccano i nomi del suo ex fidanzato Luca Onestini, ma anche quello di Vera Gemma, con la quale Soleil ha avuto degli scontri durante l'esperienza condivisa a Pechino Express.