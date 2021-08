Il Grande Fratello Vip 6 tornerà in onda da lunedì 13 settembre su Canale 5. In prime time andrà in onda la prima puntata di questa nuova edizione, che potrebbe essere la più lunga di sempre del reality show. Anche quest'anno sarà possibile seguire le avventure dei concorrenti protagonisti di questa sesta stagione non soltanto negli appuntamenti di prima serata, ma anche con la messa in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Questa volta, però, il GF Vip potrebbe perdere la diretta ed essere trasmesso solo in differita.

Retroscena sulla programmazione del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, secondo quanto apprende Blasting News, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta pensando di proseguire con la modalità già sperimentata nel corso dell'ultima settimana di messa in onda della quinta edizione, quando è stata sospesa la diretta dalla casa per lasciare spazio alla differita.

In pratica, le avventure di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e degli altri inquilini della passata stagione, durante l'ultimo periodo di permanenza in casa, non sono più state trasmesse in rigorosa diretta sul canale free Mediaset Extra.

Il live dalla casa veniva trasmesso in differita di circa cinque minuti e questo permetteva agli autori d'intervenire in presa diretta, nel caso in cui si fossero verificati episodi incresciosi, tali da scatenare polemiche e possibili squalifiche.

A rischio la diretta live dalla casa del GF Vip 6

L'ultima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, è stata costantemente al centro dell'attenzione mediatica per una serie di brutti episodi che sono stati notati proprio dagli attenti spettatori che seguivano la diretta dalla casa 24 ore su 24.

E' questo il caso delle bestemmie pronunciate da diversi concorrenti, tra cui Denis Dosio e Fausto Leali, ma anche il caso Alda D'Eusanio, che si era lasciata andare a delle frasi di cattivo gusto nei confronti della cantante Laura Pausini, al punto da essere squalificata immediatamente dal gioco.

Così, per questa sesta edizione in partenza lunedì 13 settembre, Mediaset e la produzione del reality show starebbe pensando di correre ai ripari e di evitare anche quest'anno un così alto numero di concorrenti squalificati.

Svelata la prima concorrente del GF Vip 6

L'unico modo per evitare tutto questo sarebbe quello di non trasmettere la diretta 24 ore su 24, bensì la differita.

Tale accorgimento verrebbe utilizzato sia per il live su Mediaset Extra, che per lo streaming visibile come sempre sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip 6.

Intanto, proseguono i lavori per la scelta dei prossimi concorrenti del reality show. La prima "Vippona" di quest'anno è la cantante Katia Ricciarelli, confermata sui profili social del programma insieme alle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.