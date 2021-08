Cresce l'attesa per il Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini che tornerà in onda da settembre in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset. In questi giorni circolano diverse indiscrezioni in merito ai nomi dei concorrenti che potrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, mentre ci sono conferme ufficiali per quanto riguarda le nuove opinioniste di questa sesta edizione. Fuori Pupo e Antonella Elia: al loro posto ci sarà l'inedita coppia composta da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, così come confermato dal padrone di casa stesso del GF Vip.

Le parole di Signorini sulle nuove opinioniste del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 rivelano che il padrone di casa ha scelto le due nuove compagne che saranno al suo fianco in questa nuova edizione, che partirà a metà settembre su Canale 5 e potrebbe andare avanti per svariati mesi.

Si vocifera, infatti, che la sesta edizione del GF Vip potrebbe essere la più lunga di sempre e addirittura che i concorrenti potrebbero uscire dal programma soltanto verso maggio 2022.

In attesa di scoprire se queste indiscrezioni si tramuteranno in realtà, il padrone di casa Alfonso Signorini ha parlato delle nuove opinioniste che ha scelto per avere al suo fianco ed ha ammesso che secondo lui ci saranno delle scintille.

'Dubito che andranno d'accordo', svela Signorini sulle opinioniste

Signorini, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato di aver avuto un primo incontro con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ed è convinto del fatto che le due difficilmente saranno d'accordo.

"Dubito che andranno d'accordo", ha ammesso il conduttore del Grande Fratello Vip 6, aggiungendo di averle studiate nel momento in cui le ha portate a cena insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia disincantata e cinica il giusto", ha ammesso il conduttore, aggiungendo poi di essere convinto che nello studio di questa sesta edizione del reality show ci sarà un'atmosfera "elettrica".

Le prime anticipazioni di Signorini sui concorrenti

Signorini si è anche sbilanciato sul cast di concorrenti di questo Grande Fratello Vip 6, ammettendo che quest'anno nessun influencer del mondo digitale varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Questo, quindi, vuol dire che non ci sarà un "Tommaso Zorzi 2.0", dato che non ci sarà spazio per personaggi e volti noti al pubblico social.

Signorini ha poi confermato che la scelta dei concorrenti è una delle fasi più delicate di tutto il programma, dato che sono proprio i vip scelti che poi decretano il successo o meno del reality show. Ecco perché si è dedicato ai casting del GF Vip dallo scorso marzo.