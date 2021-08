Dal 13 settembre riparte l'appuntamento quotidiano in prima visione assoluta con la soap Il Paradiso delle Signore 6. Dopo un'intera estate di repliche, gli appuntamenti con i protagonisti del celebre grande magazzino torneranno in onda in prima visione assoluta, come sempre alle 15.55 circa. I colpi di scena non mancheranno e una delle new entry più attese è quella di Anna Imbriani, la quale tornerà di nuovo a Milano dopo un periodo di assenza e potrebbe portare scompiglio nella vita di Vittorio Conti.

Dal 13 settembre, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda da settembre in poi su Rai 1, rivelano che Anna rimetterà piede in città dopo una lunga assenza e dopo aver fatto perdere le sue tracce per diverso tempo.

La donna ritornerà con delle importanti novità: è rimasta vedova e con una bambina da crescere.

Proprio per questo motivo, ha scelto di rientrare di nuovo a Milano, dove spera di poter contare sul sostegno degli amici di vecchia data che possono darle una mano a riprendere in mano le redini della vita.

Il ritorno di Anna: nascerà un flirt con Vittorio Conti? Anticipazioni Il Paradiso 6

Tra questi ci sarà anche Vittorio Conti, rimasto a Milano dopo che sua moglie Marta ha scelto di lasciarlo per trasferirsi in America, alle prese con una nuova avventura professionale che la porterà via dall'Italia per molto tempo.

Anna, in un primo momento, deciderà di non chiedere aiuto a Vittorio ma non si esclude che nel corso della sesta stagione, possa succederà qualcosa tra i due.

Tra Anna e Vittorio Conti ci sarà del tenero durante questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore?

Un'ipotesi che non va esclusa, dato che lo stesso Alessandro Tersigni ha parlato di "trame complicate" per questa nuova serie della soap opera pomeridiana Rai e in passato l'attrice di Anna, parlando di Marta Guarnieri, aveva detto che ci sarebbe stato un passaggio di consegne.

Tina ritorna da sola: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Conti riuscirà davvero a ritrovare il sorriso dopo la fine della sua relazione con Marta, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Tina Amato.

Dopo essersi affermata come cantante di successo, Tina ritornerà di nuovo a casa dai suoi genitori ma questa volta non sarà accompagnata dal suo fidanzato Sandro.

Tina, infatti, ritornerà da sola e per il momento non è prevista la presenza nel cast dell'attore di Sandro, che non comparirà nei primi appuntamenti di questa sesta stagione, di cui gran parte delle puntate autunnali sono state già ultimate.