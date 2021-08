L'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato a partire da lunedì 13 settembre su Rai 1. Anche quest'anno, gli sceneggiatori della soap opera si sono adoperati per mettere a punto le nuove trame, gli intrighi, le passioni e i misteri che saranno al centro della scena. Il cast di questa sesta stagione della soap presenterà un bel po' di novità: ci saranno numerosi ritorni in scena ma anche degli addii che non passeranno affatto inosservati.

Da settembre torna Il Paradiso delle signore 6: ecco le anticipazioni sul cast

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci saranno un po' di uscite di scena: diversi attori protagonisti della soap non prenderanno parte alle puntate della nuova stagione, in onda da metà settembre in poi su Rai 1.

Uno di questi è il giovane magazziniere Rocco Amato che non sarà presente nelle trame della sesta stagione, così come non ci sarà neppure Marta Guarnieri.

La moglie di Vittorio Conti, infatti, ha scelto di trasferirsi stabilmente in America dove ad attenderla c'è una nuova avventura lavorativa che la vede protagonista e che l'ha spinta a trasferirsi nella "Grande Mela", lasciando suo marito a Milano, alle prese con la gestione del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Ma non è tutto, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che a uscire di scena sarà anche il giovane Federico Cattaneo, che non figura nel cast della soap opera.

Roberto Landi ritorna nel cast della soap

Insomma un bel po' di uscite di scena, le quali però verranno presto ricompensate dall'arrivo di altri personaggi e tra questi vi segnaliamo il ritorno in scena di vecchie facce della soap opera di Rai 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Occhi puntati sul ritorno del grafico pubblicitario Roberto Landi. Storico amico di Vittorio, Roberto fu protagonista delle prime stagioni de Il Paradiso delle signore, dove si fece conoscere per la sua bravura nel lavoro ma anche per la sua tormentata vicenda personale.

Dopo aver confessato la sua omosessualità, Roberto scelse di lasciare Milano per qualche tempo, così da poter stare un po' lontano da tutto e tutti.

Il ritorno anche di Tina Amato nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Il suo rientro in città, questa volta, sarà decisamente diverso dato che Landi avrà piena consapevolezza di se stesso e del suo orientamento sessuale che non intende più nascondere a nessuno.

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che in questo nuovo capitolo della soap, ci sarà spazio anche per il ritorno di Tina Amato.

La giovane figlia di Giuseppe e Agnese, rimetterà piede in città dopo aver ottenuto un grande successo come cantante, affermandosi in diversi paesi.