L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 è confermato a partire da settembre 2021 in poi su Rai 1. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà grande spazio per le vicende che ruotano intorno alla contessa Adelaide, la quale continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa nuova stagione. Questa volta, inoltre, la contessa si ritroverà a fare i conti anche con l'arrivo del tutto inaspettato di suo nipote Marco Sant'Erasmo, la cui presenza non passerà affatto inosservata.

Il nipote della contessa al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che tra le new entry di questo nuovo capitolo ci sarà il giovane Marco Sant'Erasmo, il nipote della contessa Adelaide che si trasferirà a vivere proprio a casa di sua zia e di Umberto Guarnieri.

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, la presenza di Marco sarà una di quelle che catalizzerà l'attenzione degli spettatori della soap opera per le nuove puntate in programma su Rai 1.

Marco Sant'Erasmo, infatti, nasconderà dei segreti che verranno a galla un po' alla volta nel corso di questa sesta serie e che potrebbero riguardare da vicino anche sua zia Adelaide.

Marco Sant'Erasmo nasconde dei segreti

Insomma il giovane nipote della contessa non sarà affatto un ragazzo "tenero e innocente" e col passare del tempo verrà fatta chiarezza sul suo passato, ma anche sui motivi di questo ritorno del tutto inaspettato nella vita di sua zia Adelaide.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, questo non sarà l'unico "grattacapo" cui dovrà fare i conti la contessa durante la messa in onda de Il Paradiso delle signore 6.

Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera di Rai 1, infatti, rivelano che ci sarà spazio anche per la risoluzione del giallo legato alla sparizione nel nulla di Achille Ravasi, l'uomo che aveva sposato in America.

Il giallo di Achille Ravasi sarà risolto: anticipazioni Il Paradiso 6

Un vero e proprio giallo di cui si era cominciato a parlare nel corso della quinta stagione, quando Cosimo Bergamini accusò Umberto Guarnieri della morte di Achille.

Un'accusa pesante che, il commendatore e braccio destro della contessa, gettò subito al mittente. Tuttavia non è mai stata fatta chiarezza sul caso di Achille e tutta la verità verrà a galla nel corso della sesta stagione.

Adelaide è in parte coinvolta nel caso della sparizione di suo marito dopo quel viaggio di nozze dove venne messa in salvo da Umberto?

Roberto Farnesi in un'intervista ha ammesso che la sesta stagione sarà quella in cui si farà finalmente chiarezza sul giallo di Ravasi.