Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 torneranno in onda dal prossimo lunedì 13 settembre 2021. È questa la data scelta dalla Rai per proseguire il racconto dei vari personaggi che animano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo. Tra i ritorni è confermata la presenza di Umberto Guarnieri, che sarà interpretato ancora dall'attore Roberto Farnesi. In una recente intervista, Farnesi ha parlato un po' di quello che accadrà in questo sesto capitolo, anticipando che ci saranno momenti in cui sarà al centro dell'attenzione.

Umberto Guarnieri ancora protagonista de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le prime novità de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che Umberto si ritroverà al centro dell'attenzione per quanto riguarda il giallo della sparizione di Achille Ravasi, di cui si sono perse le tracce in seguito al viaggio di nozze fatto con la contessa Adelaide.

Un vero e proprio mistero che ha tenuto banco per buona parte della quinta stagione e che potrebbe arrivare ad una risoluzione definitiva nel corso della sesta stagione della soap, che andrà avanti per tutta la stagione tv 2021/2022 su Rai 1.

Intanto, Roberto Farnesi parlando proprio del suo ritorno sul set di questa soap che, anno dopo anno, ha conquistato sempre più il gradimento degli spettatori, ha ammesso che si tratta di un prodotto corale che vede protagonisti diversi personaggi.

Le parole di Roberto Farnesi sul suo Umberto Guarnieri

"È una serie corale, ci sono molti personaggi e quindi diverse trame, il che vuol dire che ci sono momenti in cui sono molto presente nella sceneggiatura e altri in cui ho più tempo per me", ha ammesso l'attore di Umberto.

Anche quest'anno, quindi, ci saranno periodi in cui Guarnieri sarà protagonista indiscusso delle trame della soap opera di Rai 1 e altri in cui il suo personaggio sarà un po' più defilato.

Tuttavia, grazie a questi periodi "morti", in cui non sarà impegnatissimo con le riprese de Il Paradiso delle signore, l'attore potrà godersi di più la sua famiglia, dato che il prossimo novembre diventerà padre per la prima volta.

Trionfa l'amore tra Ludovica e Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 di settembre

Tornando alle prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, in queste nuove puntate ci sarà spazio anche per le novità legate alla coppia composta da Ludovica e Marcello.

I due, infatti, riusciranno finalmente a godersi la loro storia d'amore, così come ha svelato l'attrice Giulia Arena. In una recente intervista, infatti, ha ammesso che la sua Ludovica vivrà finalmente un amore corrisposto e ha aggiunto che vivrà anche una rivalsa personale.