Tra i protagonisti de Il Paradiso delle Signore 6 continuerà a esserci l'attore Alessandro Tersigni, che fin dalla prima edizione veste i panni di Vittorio Conti. In questa sesta stagione della soap opera, Vittorio ritornerà in scena ma senza avere al suo fianco l'amata Marta: la donna che ha sposato e con la quale sognava di poter mettere su famiglia ha deciso di trasferirsi in America. Vittorio, quindi, ripartirà da zero e riprenderà in mano le redini della sua vita e in una recente intervista ha svelato i retroscena su quanto succede dietro le quinte della fortunatissima soap opera pomeridiana in onda su Rai 1.

La verità di Tersigni sul suo futuro nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, l'attore Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti de Il Paradiso delle signore 6, ha smentito le voci legate a una sua possibile uscita di scena dal cast della soap opera.

L'attore, pur senza nascondere che gli piacerebbe cimentarsi in ruoli diversi, ha ammesso di trovarsi benissimo sul set di questa popolare soap opera che tutti i giorni tiene compagnia a una media di circa due milioni di telespettatori fissi, tanto da arrivare a toccare anche il 20% di share in daytime. Tersigni ha poi parlato del dietro le quinte della soap e di tutto quello che gli spettatori e fan non possono vedere.

Il retroscena dell'attore di Vittorio sulle riprese de Il Paradiso 6

In queste settimane, infatti, per assicurare la messa in onda dei nuovi episodi per tutta la durata della stagione tv 2021/2022 su Rai 1, gli attori protagonisti de Il Paradiso 6 sono impegnati sul set. Le riprese andranno avanti fino a metà agosto, quando poi ci sarà uno stop di due settimane, così come svelato dallo stesso attore di Vittorio Conti.

"Quest'anno per la prima volta, abbiamo due settimane consecutive di ferie. Si parte, un sogno", ha svelato l'attore aggiungendo che con la sua famiglia intende trascorrere le sue vacanze estive in Sicilia.

'Non rientro mai prima delle 19', ammette Tersigni

"Io mi divido nella Capitale tra set (una media di 10 ore al giorno da moltiplicare per 5 giorni alla settimana) e un caldo infernale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Esco prestissimo e non rientro mai prima delle 19", ha proseguito Tersigni raccontando così questo retroscena sul dietro le quinte delle giornate di riprese de Il Paradiso delle signore 6, anche in piena estate.

"All'inizio ero entusiasta dell'idea di rimanere da solo. Poi, dopo i primissimi giorni, ho iniziato a sentire la loro mancanza.

La sera soprattutto", ha raccontato l'attore di Vittorio parlando della sua lontananza dalla famiglia, fuori Roma per il periodo estivo.