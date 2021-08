Grande attesa per il ritorno de Il Paradiso delle Signore 6 su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse dal 13 settembre in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di novità, new entry, ritorni e diversi addii. Uno di questi potrebbe portare il nome di Gabriella: la celebre stilista del grande magazzino guidato da Vittorio Conti, potrebbe uscire di scena nel corso della sesta stagione.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso 6: Gabriella resta a Milano senza Cosimo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, stagione 2021/2022, rivelano che in un primo momento Gabriella si ritroverà a Milano da sola, dato che la donna deciderà di non partire con suo marito Cosimo, alla volta di Parigi.

Una scelta dettata dal fatto che la stilista non vorrà venire meno agli impegni presi e stabiliti con Vittorio Conti, e così lascerà partire il suo Cosimo con la mamma.

Ma, nel corso della stagione, il giovane Bergamini rimetterà nuovamente piede a Milano, così come svelato dalle immagini arrivate dal set della soap opera di Rai 1.

Il possibile addio di Gabriella

Cosimo, quindi, ritornerà nella vita di sua moglie Gabriella ma potrebbe esserci il colpo di scena inaspettato. Sui social l'attore Alessandro Tersigni si sarebbe lasciato andare ad un clamoroso spoiler legato alla sesta stagione della soap.

"Gli abbiamo mandato via la moglie", ha detto l'attore di Vittorio parlando di Cosimo e riferendosi quindi proprio alla giovane Gabriella.

A questo punto, quindi, non si esclude che la stilista possa uscire di scena nei prossimi mesi di programmazione.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso della stagione 2021/2022 del Paradiso delle signore 6, occhi puntati anche sul percorso di Vittorio Conti, che sarà tra i protagonisti indiscussi del primo mese di messa in onda della soap opera Rai.

Vittorio riprende la sua vita senza Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Dopo l'addio di sua moglie Marta, che ha scelto di trasferirsi stabilmente in America e di iniziare un nuovo percorso professionale lontana da Milano, Vittorio Conti deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita e lo farà dedicandosi anima e corpo alla sua attività.

Un modo per evitare di pensare a quello che è successo con Marta, dato che Conti ha sperato fino alla fine che sua moglie accettasse di proseguire questo percorso di vita insieme, ma alla fine così non è stato.

Come se la caverà Vittorio in questa sesta stagione? Non si esclude che per lui possa arrivare un nuovo amore nel corso delle prossime puntate della soap, complice anche il ritorno della venere Anna Imbriani, che potrebbe far breccia nel cuore di Conti.