Grandi novità in arrivo per tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore 6. La fortunatissima soap opera del pomeriggio di Rai 1 tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre con la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di sorprese e clamorose rivelazioni. I riflettori saranno ben puntati sul personaggio di Giuseppe, il quale verrà smascherato e messo alla berlina nel momento in cui arriverà in città la sua amante. E a quel punto, per il capofamiglia di casa Amato, arriverà il momento della resa dei conti finale.

Giuseppe viene smascherato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che l'apparente armonia di casa Amato verrà destabilizzata e spazzata via, nel momento in cui arriverà in città Petra.

La donna, col passare delle puntate si scoprirà essere l'amante segreta di Giuseppe Amato, con la quale l'uomo ha intrattenuto dei rapporti durante il lungo soggiorno in Germania, quando fece perdere le sue tracce ai familiari che si trovano in Italia.

Un momento particolarmente doloroso per Agnese e per i figli di Giuseppe, i quali per tanto tempo non ebbero più notizie di Giuseppe, al punto da credere che l'uomo fosse morto. E, invece, contrariamente a tutte le aspettative, Giuseppe aveva intrapreso un nuovo percorso di vita al fianco di Petra, che divenne a tutti gli effetti la sua amante in Germania.

La famiglia di Giuseppe scopre la verità sui tradimenti dell'uomo

Nel momento in cui la donna metterà piede a Milano, inizieranno i guai per Giuseppe.

L'uomo, infatti, verrà miseramente smascherato agli occhi di sua moglie e dei suoi figli. Soltanto dopo l'arrivo di Petra, Agnese scoprirà tutta la verità su quanto è accaduto in quel periodo e si renderà conto del fatto che suo marito non è mai stato sincero con lei.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che tale confessione da parte di Petra causerà numerosi problemi all'uomo anche in merito al rapporto con i suoi figli.

L'amante di Giuseppe arriverà con una bambina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Giuseppe, infatti, oltre ad avere un'amante ha anche una figlia segreta, concepita proprio con Petra durante il soggiorno in Germania. Sarà l'ennesimo colpo di scena choc di questa sesta attesissima stagione de Il Paradiso delle signore, che non farà altro che rendere sempre più grave la posizione dell'uomo.

Petra, infatti, tornerà a Milano proprio con questa bambina, la quale ha tutto il diritto di poter crescere con suo padre e a questo punto di conoscere anche il resto del suoi fratelli.