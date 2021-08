Il Paradiso delle Signore sta per tornare in onda dopo la pausa estiva e la prima puntata della sesta stagione è prevista su Rai 1 il 13 settembre. Fra gli attori che hanno lasciato il cast nella precedente stagione c'è Enrica Pintore, che ha ricoperto il ruolo della capocommessa Clelia Calligaris. Durante la serata di sabato 28 agosto, alcuni degli interpreti della fiction si sono riuniti a Camaiore, in occasione di un Festival, nel quale hanno ricevuto un premio. La cerimonia è stata presentata da Giorgio Lupano, che ha ricoperto il ruolo di Luciano Cattaneo, compagno di Clelia e l'attore ha fatto delle domande alla collega in merito ad un suo ritorno sul set.

Nel frattempo, i fan della soap opera hanno chiesto a gran voce un nuovo ingresso in scena per la coppia.

Il Paradiso delle signore 6: l'interprete di Clelia risponde alle domande dei fan

In occasione della manifestazione Lido Cult, l'attrice Enrica Pintore ha risposto alle domande dei fan che le chiedevano se sarebbe tornata a interpretare il ruolo della capocommessa del negozio diretto da Vittorio Conti. Giorgio Lupano, che presentava la serata a Camaiore, ha raccolto nei giorni precedenti, alcune curiosità sugli attori della fiction di Rai 1 e, quando è stato il turno di Enrica, l'attrice di Clelia ha sentito ripetere sempre la stessa cosa, ossia se era previsto un suo ritorno in scena ne Il Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle signore 6: Clelia potrebbe ritornare nel cast

Clelia Calligaris, che si era allontanata da Milano per via della relazione che aveva con il suo compagno Luciano Cattaneo, ancora sposato con Silvia, potrebbe tornare nel cast de Il Paradiso delle signore. Enrica, infatti, non ha escluso un suo ritorno sul set, dichiarando: ''Al momento io rispondo sempre così, al momento no, mi dispiace''.

Pintore, poi, rivolgendosi al collega Giorgio Lupano che le aveva letto le domande dei fan, ha detto: ''Sono rimasta molto, molto legata al Paradiso. Siamo andati via insieme, dando un lieto fine un po' a questa storia che comunque era arrivata a una sua conclusione, però io auguro lunga vita al Paradiso e quindi, non si sa mai''.

Il Paradiso delle signore: i fan vorrebbero il ritorno di Clelia e Luciano

Nel frattempo, anche sui social sono apparsi messaggi su una fanpage della fiction di Rai 1, nei quali il pubblico da casa ha chiesto a gran voce il ritorno dei ''Cattegaris'' nella nuova stagione de Il Paradiso delle signore. Alcuni utenti hanno scritto che, oltre al ragioniere Cattaneo e alla capocommessa, vorrebbero rivedere anche il piccolo Carletto, figlio di Luciano e la loro bambina. Non resta pertanto che attendere le nuove puntate della soap opera, per scoprire se nella sesta stagione Enrica Pintore e Giorgio Lupano si trasferiranno a Milano e torneranno a lavorare nel negozio diretto da Vittorio Conti.