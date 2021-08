Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda dal prossimo lunedì 13 settembre in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni ufficiali rivelano che nel cast è confermatissima la presenza dell'attrice Giulia Arena, la quale tornerà a vestire i panni della scaltra Ludovica Brancia. Una sesta serie che la vedrà pienamente protagonista e al centro delle dinamiche della soap soprattutto durante la prima parte della stagione, così come ha svelato l'attrice stessa parlando anche di una "rivalsa personale".

Le prime anticipazioni sul ritorno de Il Paradiso delle signore 6 in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Giulia Arena tornerà nel cast della celebre e fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 e lo farà vestendo i panni di Ludovica.

Al termine della scorsa stagione, la giovane Brancia ha coronato il suo sogno d'amore con Marcello: i due sono riusciti finalmente a viversi la loro favola d'amore, incuranti delle critiche e dei giudizi negativi della gente e in particolar modo delle loro famiglie.

A tal proposito, l'attrice ed ex Miss Italia, ha svelato che la prima parte di questa sesta stagione della soap opera, sarà estremamente positiva per il suo personaggio.

L'attrice di Ludovica parla di 'rivalsa personale' nella sesta stagione

"Ludovica comincerà la stagione in maniera serena con un amore corrisposto e una rivalsa personale", ha ammesso l'attrice di Ludovica in una recente intervista.

Insomma tra Ludovica e Marcello tutto procederà nel migliore dei modi, anche se gli spoiler ufficiali della soap opera, rivelano che anche quest'anno non mancheranno i problemi tra i due, in particolar modo per le differenze sociali che li contraddistinguono e che renderanno complicato il loro amore.

Resta da capire, però, quale sarà la rivalsa personale che vedrà protagonista la giovane Ludovica nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore 6.

Non si esclude, infatti, che la giovane Brancia possa finalmente liberarsi del giogo della perfida Fiorenza, che le aveva dato filo da torcere sul finire della quinta stagione.

Vittorio Conti riparte dopo l'addio di Marta: spoiler Il Paradiso 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni de Il Paradiso 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende legate a Vittorio Conte.

Per il giovane proprietario del Paradiso, sarà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita, dopo l'addio di Marta che ha scelto di intraprendere e seguire il "sogno americano".

Vittorio, quindi, ripartirà dal suo lavoro e in questa sesta serie si dedicherà anima e corpo al grande magazzino, che metterà sempre più al centro della sua vita.

Un sesto capitolo che, sicuramente, non deluderà le aspettative dei tantissimi fan che da mesi ormai attendono con trepidazione la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta su Rai 1.

Dal 13 settembre il ritorno della soap opera di Rai 1

Dopo un'estate di repliche, le puntate inedite della soap torneranno in onda da lunedì 13 settembre, sempre nella fascia oraria delle 15:55.

La soap, quindi, si ritroverà a sfidare ancora una volta il finale di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 condotta da Maria De Filippi e poi a seguire i daytime del Grande Fratello Vip 6 e Amici 21.

Una sfida che, tuttavia, ha dato ampie soddisfazioni alla soap: lo scorso anno, la media de Il Paradiso delle signore 6 è stata di circa due milioni fissi di spettatori al giorno, con picchi che hanno toccato e superato anche il muro del 20%. Un vero e proprio record per il pomeriggio della rete ammiraglia.