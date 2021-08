Dal 13 settembre 2021 Il Paradiso delle Signore tornerà a intrattenere i pomeriggi degli italiani con le avventure della sesta stagione. Queste vicende saranno ambientate intorno alla meta degli Anni '60, in un'Italia impegnata in una sorta di trasformazione culturale, dove le tradizioni lasceranno gradualmente il posto alle tendenze dell'epoca.

Tra addii e nuovi arrivi, le puntate inedite della soap si preannunciano interessanti e sorprendenti. Salvatore riabbraccerà sua sorella Tina (Neva Leoni) mentre suo padre Giuseppe dovrà fare i conti con l'amante Petra.

Dopo l'uscita di scena di Marta, che è partita per New York, Villa Guarnieri aprirà le porte al giovane nipote di Adelaide di Sant'Erasmo. Sono previste novità anche per Vittorio Conti e le Veneri, in particolar modo per Stefania e la capocommessa Gloria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Vittorio lancia un nuovo progetto, arriva Marco

Le Veneri del grande magazzino milanese continueranno ad inseguire i loro sogni d'amore, ma anche personali e professionali. Sono proprio loro, del resto, a rappresentare l'emancipazione sociale e il progresso italiano del periodo storico in cui è ambientata la soap.

Il direttore del Paradiso delle Signore, Vittorio Conti, senza la sua amata Marta si dedicherà completamente al lavoro e svilupperà nuove idee, tra cui il lancio di una rivista mensile chiamata "Il Paradiso Market".

Pare, inoltre, che Vittorio non rimarrà single a lungo, poiché riscoprirà "il suo lato più romantico".

Aria di novità a Villa Guarnieri con l'arrivo del nipote di Adelaide, Marco di Sant'Erasmo. La contessa e Umberto, dopo l'addio di Riccardo e Marta, saranno così impegnati a dare ospitalità al ragazzo.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, caos in casa Amato nella sesta stagione

In casa Amato succederà un po' di tutto, con Giuseppe alle prese con l'amante incinta di suo figlio. Quando Agnese e Salvatore apprenderanno di questa vicenda, non mancheranno delle reazioni. Dalla lontana Londra farà ritorno Tina Amato. La sorella di Salvatore, che era partita oltremanica per intraprendere la sua carriera di cantante, si ricongiungerà alla sua famiglia.

Ludovica e Marcello, innamorati, dovranno lottare per il loro amore, poiché avranno a che fare con le rispettive divergenze di classe. Entrambi appartengono a due mondi diversi: riusciranno a superare la tempesta e a consolidare il loro amore?

Intanto, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 si focalizzano anche su Stefania. La giovane Venere, che ha fatto il suo ingresso nel grande magazzino di Milano nella precedente stagione, sarà alle prese con l'arrivo di suo padre Ezio Colombo che, inevitabilmente, finirà anche per coinvolgere la capocommessa Gloria.