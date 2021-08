Continuano a sorprendere i rumor che girano intorno alla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Manca qualche settimana e i telespettatori italiani potranno ammirare le nuove puntate della fiction daily di Rai 1. Attualmente gli attori della soap sono impegnati nelle riprese delle nuove scene e attraverso i loro profili social lasciano trapelare qualche piccolo spoiler. Nel dettaglio l'attrice che interpreta la talentosa stilista Gabriella Rossi potrebbe non far parte di tutte le nuove puntate della sesta stagione. A dare questo strano indizio è stato l'attore che interpreta il marito della ragazza: Alessandro Cosentini ha infatti postato un video dove ha ripreso Vittorio Conti scherzare sul ritorno di Cosimo Bergamini nella soap.

Spoiler Il Paradiso delle Signore

Come anticipato dagli spoiler da poco diffusi, saranno tantissime le novità nei prossimi episodi del nuovo ciclo de Il Paradiso delle Signore. Quasi tutti i personaggi stanno completando le riprese della sesta stagione, che andrà in onda a metà settembre 2021. Per tale ragione, già da settimana circolano numerose indiscrezioni in merito alla future puntate dello sceneggiato italiano. Alcune ore fa, l'attore Alessandro Cosentini, che nella fiction interpreta l'imprenditore Cosimo Bergamini, ha svelato un particolare indizio sul suo profilo social. L'interprete del marito di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si è visto Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) fare qualche battuta sul suo ritorno nella fiction: "È tornato Cosimo Bergamini.

Come dobbiamo fa'? Io non lo so più. Non sappiamo più come mandarlo via ‘sto ragazzo. Gli abbiamo mandato via la moglie, gli abbiamo ammazzato il padre".

Le parole del direttore dell'atelier hanno acceso un campanello di allarme a tutti coloro che seguono la fiction. L'interprete di Vittorio Conti ha menzionato, anche se indirettamente, la giovane stilista Gabriella Rossi, alludendo a una sua uscita di scena.

La moglie di Cosimo lascerà davvero il Paradiso delle Signore? Come visto negli ultimi episodi della quinta stagione della soap, i coniugi Bergamini avevano preso la decisione di lasciare Milano per trasferirsi a Parigi. Il figlio di Arturo Bergamini, dopo la scomparsa del padre e i successivi problemi economici, aveva proposto alla consorte la possibilità di lavorare all'interno di una nota casa di moda francese.

Gabriella con molta felicità aveva accettato la proposta del marito anche se non riusciva a sopportare l'idea di dover lasciare il Paradiso, le amiche e il suo ex fidanzato Salvatore, diventato ormai un prezioso confidente.