Lunedì 13 settembre 2021 i telespettatori di Rai 1 potranno assistere alla prima puntata de Il Paradiso delle Signore 6.

Le anticipazioni confermano che nel nuovo ciclo ci saranno tantissime novità. Tra nuovi ingressi e ritorni inaspettati ci sarà quello di Anna Imbriani (Giulia Vecchio), che non appare nelle vicende della fiction da quando veniva ancora trasmessa in prima serata. Di recente l'interprete di Anna ha rilasciato un'intervista in cui ha svelato il suo ritorno nel capoluogo lombardo. Dopo la morte del suo amato Quinto, la ragazza farà rientro a Milano e chiederà aiuto al pubblicitario Landi.

Quest'ultimo lavorerà già in atelier al fianco del dottor Conti. Roberto cercherà in tutti i modi di convincere Anna a intercedere per lei con Vittorio ma la ragazza non vorrà, in quanto temerà il giudizio del direttore. Per questo motivo inizierà a lavorare al Circolo e scoprirà il suo passato.

Trame Il Paradiso delle Signore 6, Anna torna a Milano dopo la morte di Quinto

Manca sempre meno al debutto della sesta stagione della soap daily di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Secondo alcuni spoiler, i nuovi episodi saranno ricchi di colpi di scena. Ormai è confermato il ritorno nel cast di Anna Imbriani (Giulia Vecchio). La giovane venere aveva lasciato la città insieme al suo amato Quinto (Cristiano Caccamo), per scappare da Massimo Riva, il padre della piccola Irene.

Da allora non si hanno più avuto notizie della ragazza ma molto presto si scoprirà cosa le è realmente accaduto, durante questi anni di assenza.

Recentemente la giovane attrice ha rilasciato un'intervista rivelando alcune anticipazioni sul suo personaggio: "Andrà a lavorare al circolo, dove nessuno la conosce", ha rivelato l'attrice.

Giulia ha infatti spiegato che Anna tornerà a Milano, in seguito alla scomparsa di Quinto, e chiederà aiuto a Roberto Landi. Il pubblicitario avrà già iniziato a lavorare al grande magazzino, al fianco di Vittorio Conti e non perderà l'occasione di supportare la giovane vedova. Anna Imbriani sarà consapevole che Massimo la starà cercando per prenderle la figlia Irene.

Per questo motivo Anna deciderà di lasciare la figlia dai suoi genitori e tenterà di ricostruirsi una vita nel capoluogo milanese.

Anticipazioni puntate 2021: Irene teme di essere scoperta da Massimo Riva

Durante l'intervista, l'attrice Giulia Vecchio ha spiegato che Anna inizierà fin da subito a lavorare. Nonostante Landi insisterà per assumerla come venere al grande magazzino, la ragazza si inserirà all'interno dello staff del Circolo, dove nessuno la conosce.

Per il momento non si hanno ulteriori dettagli sulla carriera della giovane e se Massimo riuscirà mai a incontrarla e ottenere ciò che vuole.