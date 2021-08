L'Ufficio Stampa Rai ha presentato il Palinsesto Ufficiale con la proposta per la stagione televisiva 2021-2022. Su Ra1 torna Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2, con protagonista Vanessa Scalera. La decisione di rinnovare la fortunata serie poliziesca che si ispira alle trame di Mariolina Venezia deriva anche dagli ascolti record registrati nel corso della prima stagione e dell'affetto dei milioni di telespettatori, che non vedono l'ora di addentrarsi nelle nuove intricate indagini - e non solo - di Imma.

Imma Tataranni 2 non è l'unico ritorno sulla Rai.

Il pubblico potrà infatti seguire il prosieguo di altre serie di successo come Doc - nelle tue mani con Luca Argentero e I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann. Riconfermati anche Don Matteo 13 (anche se con la notizia ormai confermata dell'uscita di Terence Hill che verrà sostituito da Raoul Bova) e della soap Il Paradiso delle Signore 6. A proposito del gioiellino ambientato a Matera, arrivano le prime anticipazioni ufficiali.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2, le anticipazioni dei nuovi episodi

La nuova stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore si compone di otto puntate, nelle quali ci saranno altrettanti misteri da risolvere. Le prime quattro andranno in onda nell'autunno del 2021, mentre le restanti nel 2022, a inizio anno.

Imma dovrà indagare su spinosi delitti che nascondono oscuri retroscena. A renderle difficile il compito, le intromissioni di Vitali. La caparbia Tataranni, però, non si darà per vinta e darà una soluzione a ogni caso basandosi sulla sua esperienza e sulla sua proverbiale memoria.

Nella sfera privata però, Imma non riuscirà a essere altrettanto intuitiva e lucida.

Ci saranno vecchie questioni da risolvere e nuovi problemi che la metteranno alla prova.

Imma divisa tra Calogiuri e Pietro

Nel finale della prima stagione, Imma si è lasciata andare a ciò che provava da tempo e ha baciato con passione Calogiuri. Un bacio che avrà delle conseguenze nella sua vita e che la porterà a riflettere.

Se da una parte Imma non riesce a frenare la sua attrazione per Calogiori, dall'altra è legata al marito Pietro, che entrerà in crisi per i suoi cinquant'anni. Vincerà il legame con la famiglia o la passione?

Valentina ingestibile, anticipazioni Imma Tataranni 2

A rendere difficile la vita a Imma sarà anche la figlia Valentina, che inizierà ad abbracciare la causa ambientalista. La sua sarà però una battaglia sopra le righe, tanto da mettere nei guai sia se stessa che la madre.

Inoltre, come raccontano le prime anticipazioni di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2, Imma sarà costretta a passare molto tempo dalla suocera perché sua madre verrà ricoverata in una casa di cura. Le conseguenze saranno inimmaginabili.