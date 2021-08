La quinta stagione della serie televisiva creata da Alex Pina La Casa di Carta, dal titolo originale La Casa de Papel, verrà trasmessa da Netflix a partire dal 3 settembre.

La piattaforma renderà disponibili soltanto i primi cinque episodi, mentre gli altri cinque verranno inseriti il prossimo 3 dicembre. Negli ultimi giorni è stato diffuso un nuovo video, nel quale i protagonisti della serie riflettono sul valore del simbolo più importante: la tuta rossa. Nel video si vedono gli attori indossare l'uniforme prima di girare le scene della quinta stagione.

Il trailer ufficiale della nuova stagione, invece, rivela che Sierra scoprirà il nascondiglio del Professore.

Nuovo backstage: i protagonisti riflettono sul valore della tuta rossa

Nel nuovo video backstage da poco diffuso riguardo la nuova stagione de La Casa di Carta, i protagonisti riflettono sul vero valore della loro uniforme, la tuta rossa, che li ha accompagnati in tutte le loro avventure e disavventure vissute finora.

La clip inedita, girata dietro le quinte, inizia con la dichiarazione dell'attrice spagnola Esther Acebo, che interpreta Stoccolma, Mónica Gaztambide, la quale ha confessato: "Per me indossare la tuta rossa significa tante cose. Per me è un simbolo di lotta e coraggio. Però, da attrice è anche una responsabilità.

Come a dire: 'Ok, andiamo in guerra'".

Anche Jaime Lorente, nel ruolo di Denver, ha voluto dire la sua: "Il significato della tuta come elemento da lavoro è 'È ora di mettersi all'opera'. Non è solo la pelle del personaggio, ma l'idea della banda e della Casa di carta".

Itziar Ituño, Lisbona: 'È come vestire l'irriverenza'

Nel video appaiono anche altri protagonisti de La Casa di Carta, come Itziar Ituño che interpreta Raquel Murillo, ormai Lisbona, la quale ha dichiarato: "È la prima volta che indosso la tuta rossa per le riprese e penso che ora ci sono davvero dentro.

È come vestire l'irriverenza. Mi emoziona". Darko Perić, nel ruolo di Helsinki, invece, ha confessato: "Ovviamente, quando la indossi pensi 'Wow, ci risiamo'".

Anticipazioni La Casa di Carta 5

Dal trailer ufficiale de La Casa di Carta 5 sono trapelate le prime anticipazioni della nuova stagione. Nel video, infatti, si vede il Professore (interpretato dall'attore Alvaro Morte), colto alla sprovvista da Sierra, la quale avrà trovato il suo nascondiglio, mentre Lisbona sarà ormai al sicuro all'interno della Banca di Spagna.

Nel frattempo il Colonnello Tamayo prepara l'esercito ad irrompere all'interno della banca. Sarà uno dei momenti più duri e complicati per tutta la banda, che si ritroverà senza un piano e con il pensiero che sia arrivata davvero la fine.

L'esercito entrerà nella Banca di Spagna

La banda sarà ormai rinchiusa da oltre 100 ore all'interno della Banca di Spagna, tutti saranno felici per il fatto di aver salvato Lisbona, ma allo stesso tempo saranno assai tristi per aver perso uno di loro: Nairobi.

Il Professore, intanto, sarà in balia di Sierra e non avrà nessun piano di fuga in mente. Alla fine, l'esercito entrerà nella Banca di Spagna e per la banda non si metterà molto bene: quella che sembrerà iniziata come una rapina, si trasformerà in una guerra.