Continuano gli appuntamenti quotidiani con Love is in the air. La TV Soap di Canale 5, grazie alla storia d'amore tra Eda e Serkan, sta riscuotendo un notevole successo.

Le anticipazioni della puntata del 24 agosto puntano l'attenzione su numerosi colpi di scena che non potranno non coinvolgere gli affezionati spettatori. In particolare, Eda deciderà di contattare il colpevole della morte dei suoi genitori. Un malessere, però, le impedirà di recarsi subito sul luogo dell'incontro. Sarà Serkan a correre di nuovo in suo soccorso. Nel frattempo, Ayfer parteciperà a una serata di beneficienza e qui, con suo grande stupore, si imbatterà in Aydan.

Anticipazioni di Love is in the air del 24 agosto: Eda darà un nome falso

Stando agli spoiler di Love is in the air, nell'episodio di martedì 24 agosto, Melo rivelerà a Selin che Engin ha intenzione di farla entrare nella sua squadra. Inavvertitamente, Erdem sentirà quelle parole e non riuscirà a darsi pace per il dispiacere.

Nel frattempo, Eda sarà intenzionata a conoscere l'uomo che ha causato la morte dei suoi genitori. Non volendo mettere a conoscenza il colpevole della sua vera identità, lo chiamerà dandogli un nome falso. Subito dopo, uscirà dal posto di lavoro per recarsi all'incontro, ma verrà bloccata da un gruppo di fotografi. Il panico e l'ansia saranno così elevate da riacutizzare i sintomi della narcolessia.

Trama di Love is in the air del 24 agosto: Eda verrà salvata da Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air del 24 agosto rivelano che Leyla avvertirà subito Serkan delle intenzioni di Eda. Quest'ultimo non avrà alcun dubbio sul da farsi e si metterà sulle sue tracce. Non appena si renderà conto della difficile situazioni con i paparazzi, interverrà e la porterà via da lì.

Il suo aiuto sarà provvidenziale, ma non basterà a calmare il risentimento di Eda. La giovane, infatti, una volta sveglia andrà all'appuntamento preso poco prima e affronterà a testa alta l'assassino dei suoi genitori.

Nel frattempo, Ayfer, dovrà andare a un incontro con la fondazione. Le verrà dato il compito di occuparsi del cibo e delle bevante durante una serata di beneficienza.

Ayfer e Aydan si incontreranno a una serata di beneficienza

Nella puntata di martedì 24 agosto, tutto sembrerà andare per il meglio durante la serata di beneficienza. All'improvviso, però Ayfer farà la conoscenza della mamma di Ferit. Inoltre, in modo del tutto inaspettato, avrà modo di incontrare anche Aydan.

Quest'ultima, proprio come Ayfer e Nesrin, è socia del club e fa anche parte della fondazione. Non è un membro passivo, ma partecipa con entusiasmo alle iniziative proposte.