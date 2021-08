Continuano gli appuntamenti dedicati a L' amore è nell'aria. Si tratta di una soap turca che, nel giro di poche settimane, è riuscita a fare breccia nel cuore degli spettatori. Eda e Serkan , seppur testardi e difficili, hanno trovato il modo per dare vita a un intenso legame sentimentale. Purtroppo, gli ostacoli sono sempre all'ordine del giorno.

Le anticipazioni della puntata del 6 agosto rivelano che Piril sarà pronta a festeggiare il suo compleanno. Tutte le amiche saranno davvero felici per lei ma Engin, conquistato dalla PlayStation, si dimenticherà dell'evento.

Poco dopo, cercherà di correre ai ripari. Serkan farà fatica a dargli il suo supporto perché vorrà evitare di incotrare Eda. Quest'ultima, dall'altra parte, sarà ancora delusa per il suo comportamento.

Trama di Love is in the air del 6 agosto: Piril festeggerà il suo compleanno

Finalmente è giunto il compleanno di Piril . Il gruppo composto da Eda, Ceren, Figen, Erdem, Selin e Leyla non vedrà l'ora di dare il via ai festeggiamenti. Il luogo prescelto sarà un noto locale, ma Engin , a differenza delle amiche della giovane, perderà completamente la cognizione del tempo e dimenticherà il compleanno di Piril per giocare alla PlayStation. All'improvviso, però, si renderà conto dell'errore commesso e deciderà di recarsi, in fretta e furia, al locale.

Tutti lo accompagneranno, tranne Serkan che, in un primo momento, preferirà evitare qualsiasi contatto con Eda. I rapporti tra loro, infatti, continueranno a essere molto tesi.

Eda , completamente ignara dei motivi della fine della sua relazione con Serkan, non riuscirà ancora a farsene una ragione. La sola vista di Serkan la manderà in confusione e la spingerà a provare ancora più rabbia.

Spoiler di venerdì 6 agosto di Love is in the air: Serkan andrà via di casa

Le anticipazioni di Love is in the air del 6 agosto rivelano che Serkan prenderà una decisione molto difficile da accettare: dirà ai suoi genitori di voler abbandonare la loro casa. Aydan e Alptekin rimarranno sconvolti da questa notizia e non sapranno come reagire.

Vorrebbero che ciò non accadesse, ma non potranno fare molto per interfacciare con la scelta di Serkan.

Aydan , in preda alla sofferenza, deciderà di chiedere aiuto a una psicanalista . Riceverà consigli preziosi, ma le verrà anche proposto di provare a fare pace con Eda. Questo suggerimento la spiazzerà perché, in cuor suo, non si sentirà ancora pronta a farlo. In ogni caso, proverà a rifletterci sopra.

Intanto, Serkan penserà seriamente di rivelere ad Eda le cause della morte dei suoi genitori, ma dovra ricorrere a una forza che al momento, non possiede. Preferirà così continuare a fingere di non voler più avere una storia d'amore con lei.