Grandi colpi di scena in arrivo nella soap opera Love is in the air, che prosegue la messa in onda quotidiana su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate turche che, prossimamente, saranno trasmesse anche in Italia, rivelano che ci saranno degli eventi che metteranno sempre più in crisi la coppia composta da Eda e Serkan. A rendere tutto più complicato, la nonna della ragazza, la quale prima metterà nei guai il giovane architetto e poi farà arrivare un ricco principe in città, con lo scopo di farlo avvicinare alla sua Eda.

Serkan si ritrova nei guai: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le trame turche di Love is in the air, rivelano che la perfida nonna di Eda arriverà in città con un'idea ben precisa: far allontanare sua nipote dall'architetto e in questo modo, determinare la fine della loro relazione sentimentale.

La nonna di Eda non si farà scrupoli ad attuare la sua vendetta nei confronti di Bolat, al punto che riuscirà a far trovare Serkan nei guai, tanto da farlo finire in prigione.

Un duro colpo per Eda, la quale non potrà confessare la verità all'architetto su quanto sta accadendo e su quello che sua nonna sta tramando alle sue spalle.

Le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che messa alle strette da sua nonna, Eda accetterà di allontanarsi per sempre da Serkan, in cambio della sua scarcerazione.

Eda costretta a chiudere con il giovane Bolat

L'architetto tornerà in libertà e in questo modo cadranno anche tutte le accuse contro di lui. Peccato, però, che la notizia dell'arresto per corruzione, spingerà molti clienti della Art Life, a non intrecciare più accordi con l'architetto e quindi Serkan si ritroverà a fare i conti con la fuga di clienti.

E sarà, anche in questo caso, che la nonna di Eda metterà in atto tutta la sua perfida e il suo essere un'abile astuta. La donna, infatti, in quanto proprietaria del 45% dell'azienda, farà presente a Serkan ed Eda che c'è la possibilità di stringere un accordo con un ricco principe, discendente di una famiglia degli Emirati Arabi.

Sebbene Bolat non fosse proprio entusiasta e convinto di questa proposta, accetterà di vedere il ricco principe. Le anticipazioni turche della soap opera di Canale 5, rivelano che l'incontro si rivelerà molto proficuo.

L'incontro tra Eda e il ricco principe: trame turche Love is in the air

Il ricco principe incaricherà proprio la Art Life di costruire la sua nuova dimora a Istanbul e durante l'incontro sarà molto vicino ad Eda.

Il principe, infatti, cercherà in tutti i modi di parlare con l'ormai ex fidanzata di Serkan e questo modo di fare non passerà inosservato.

Ad esserne particolarmente felice sarà proprio la nonna della ragazza, che ha proposto tale incontro anche per far sì che il principe conoscesse Eda. Cosa succederà a questo punto? Tra il ricco principe e la ragazza trionferà l'amore? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Love is in the air.