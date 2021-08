Prosegue su Canale 5 l'appuntamento quotidiano con la soap opera Love is in the air, che ormai ha fatto breccia nel cuore dei tantissimi spettatori italiani. Le anticipazioni turche riguardanti le nuove puntate della soap, rivelano che mentre in Italia siamo giunti alla metà della prima stagione, in patria sta per terminare la seconda stagione. I colpi di scena, in vista del gran finale di sempre di Love is in the air, non mancheranno e per la coppia Eda-Serkan, arriverà il momento di fare i conti con la notizia della seconda gravidanza.

Serkan scopre di avere già una figlia: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche sul finale di Love is in the air, rivelano che la notizia della gravidanza di Eda sarà al centro delle ultime puntate della soap opera, con la speranza che tale scoperta possa portare per sempre il sereno nelle vite dei due protagonisti.

In particolar modo, Eda e Serkan riusciranno a ritrovarsi di nuovo grazie alla piccola Kiraz, la prima figlia frutto del loro grande amore che, tuttavia, ha vissuto lontana da suo padre.

Eda, infatti, ha preferito tenere segreta la prima gravidanza all'architetto, salvo poi raccontargli tutta la verità e mostrargli foto e video che aveva conservato per lui nel corso degli anni.

Eda e Serkan ritrovano la felicità di un tempo

Sarà proprio Kiraz l'anello di congiunzione della coppia protagonista della soap opera turca e ben presto la bambina chiederà ai suoi genitori, di poter avere anche un fratellino o una sorellina.

Le anticipazioni turche sul finale della serie rivelano che Serkan comincerà a notare degli atteggiamenti strani da parte della sua amata, i quali non faranno altro che insospettirlo sempre più.

Alla fine, però, la realtà sarà completamente diversa da quella che aveva immaginato l'architetto Bolat, dato che Eda gli confesserà di essere incinta del loro secondo figlio.

Una notizia a dir poco sorprendente per tutti: Serkan, infatti, sarà al settimo cielo all'idea di poter vedere credere suo figlio e anche la piccola Kiraz sarà felicissima perché la mamma e il papà hanno finalmente esaudito il suo grande desiderio.

Eda scopre di essere in dolce attesa: anticipazioni sul finale di Love is in the air

Sta di fatto che, in un primo momento, Eda e Serkan preferiranno non sbandierare ai quattro venti la notizia della gravidanza e decideranno di mantenere un certo riserbo.

Le trame turche della seguitissima soap, rivelano che i due staranno attenti a non farlo sapere in primis a Erdem, l'assistente impiccione che non sa essere discreto.

Tuttavia, la notizia di una gravidanza si diffonderà ben presto in ufficio, ed Erdem arriverà a pensare che la futura mamma possa essere Aydan, mamma di Serkan.

Come reagirà Aydan quando scoprirà le notizie che circolano sul suo conto? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera, in programma su Canale 5.