Eda e Serkan costituiscono la coppia dell'estate per milioni di spettatori che si sono appassionati alla Serie TV Love is in the air, in onda con successo su Canale 5. I due, interpretati dagli attori Hande Ercel e Kerem Bursin, stanno facendo sognare gli spettatori italiani, ma non tutti sanno che sono una coppia anche nella vita reale. Dopo essersi conosciuti sul set della serie turca, tra i due attori è sbocciato l'amore e adesso sono praticamente inseparabili, come testimoniano anche gli scatti della vacanza d'amore che stanno trascorrendo insieme.

Eda e Serkan, coppia sul set di Love is in the air, ma anche nella vita reale

Nel dettaglio, gli attori di Eda e Serkan di Love is in the air, hanno sempre cercato di essere super riservati per quanto riguarda la loro vita privata, ma da un po' di mesi non nascondono più il loro grande amore.

I due, dopo essersi conosciuti sul set della popolare serie tv che sta ottenendo un boom di ascolti anche su Canale 5, non si sono lasciati più neppure un solo istante, come testimoniato dagli scatti che loro stessi condividono sui loro profili social, dove sono seguiti da milioni di fan disseminati in tutto il mondo.

Nella giornata del 25 agosto sia Kerem che Hande hanno condiviso degli scatti social legati proprio alla vacanza d'amore che si sono concessi dopo la fine delle riprese della seconda stagione di Love is in the air (che in Italia vedremo in onda prossimamente).

Gli scatti d'amore della coppia Kerem-Hande

I due attori della serie si godono il meritato relax tra piscina e mare e non sono mancati neppure degli scatti romantici, come quello dove appaiono le loro mani che si stringono.

Insomma, quello tra Kerem e Hande è proprio un grande amore che sta facendo impazzire i numerosi fan della serie, molti dei quali ignoravano il fatto che fossero una coppia anche nella vita reale e non sono nelle trame di Love is in the air.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, su Canale 5, prosegue con successo il racconto delle vicende della coppia composta da Eda e Serkan. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che il giovane Bolat si ritroverà a dover fare i conti con l'arrivo della perfida nonna di Eda, la quale farà di tutto per dividerli definitivamente.

Le nuove anticipazioni della serie con Eda e Serkan

La donna, infatti, ritiene che la famiglia Bolat sia i responsabile della morte dei genitori di Eda e per questo motivo vuole che sua nipote prenda le distanze dall'architetto.

Addirittura arriverà a ricattare Eda, costringendola così a stare lontana dal suo grande amore. Riusciranno i due a liberarsi della perfidia della nonna? La risposta nel corso delle prossime puntate in programma su Canale 5.