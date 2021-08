Cambia la programmazione di Love is in the air a partire dal mese di settembre. La fortunata soap opera con protagonisti Eda e Serkan, a partire da lunedì 6 non sarà più trasmessa nella stesa fascia oraria che ha occupato per tutta l'estate 2021, avendo come traino prima Mr Wrong con Can Yaman e attualmente Brave and Beautiful. Con il ritorno di Pomeriggio 5, il talk show feriale condotto da Barbara D'Urso, l'assetto del pomeriggio Mediaset subirà delle prime modifiche che proseguiranno poi nelle settimane a seguire.

Novità palinsesto di Canale 5 settembre: cambio orari per Brave and Beautiful e Love is in the air

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la nuova programmazione di Canale 5 a partire da lunedì 6 settembre, prevede la messa in onda di Beautiful e Una Vita nella solita fascia oraria che va dalle 13:40 alle 14:45 circa.

A seguire, poi, ci sarà spazio per un doppio episodio quotidiano con Brave and Beautiful, la serie turca con protagonisti Cesur e Suhan, che in queste settimane di messa in onda ha attirato e catturato l'attenzione di oltre 1,8 milioni di spettatori, arrivando anche a toccare la soglia del 18% di share in daytime.

Alle 16:20, invece, la linea passerà alla soap Love is in the air, con protagonista la coppia composta da Eda e Serkan: saranno loro, quindi, a fare da traino alla nuova edizione di Pomeriggio 5, che quest'anno si presenterà al suo pubblico con una nuova veste e con dei cambiamenti importanti legati soprattutto ai contenuti del talk show.

La soap con Eda e Serkan promossa prima di Pomeriggio 5

L'ipotesi al vaglio in questo momento, in casa Mediaset, è proprio quella di far proseguire in daytime la soap Love is in the air nel palinsesto autunnale di Canale 5.

In questo modo, quindi, le avventure di Eda e Serkan continuerebbero a tener compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì, anche se in una fascia oraria diversa.

Un nuovo cambio palinsesti, infatti, è in programma con il ritorno di Amici 21, il talent show di Maria De Filippi che quest'anno andrà in onda da settembre, probabilmente da sabato 18.

Da fine settembre nuovo cambio palinsesto per Love is in the air

Di conseguenza, da lunedì 20 settembre, la programmazione quotidiana di Canale 5 si ritroverebbe a dover accogliere la messa in onda di Uomini e donne, Grande Fratello Vip 6 daily e Amici 21 daily, nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:45 circa.

A seguire, troverebbe spazio un episodio intero della soap con Eda-Serkan e intorno alle 17:35 circa, la linea passerebbe alla diretta di Pomeriggio 5.

Situazione diversa per Brave and Beautiful che potrebbe proseguire il suo percorso, soltanto di domenica pomeriggio, sempre nel daytime di Canale 5.