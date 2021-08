L'appuntamento con la soap opera Love is in the air è confermato anche nella settimana che va dal 16 al 20 agosto 2021, con la messa in onda di nuove puntate in prima visione. Le anticipazioni rivelano che ci saranno diverse novità e colpi di scena.

Occhi puntati su Serkan che continuerà a mentire ad Eda, tenendola all'oscuro della verità relativa alla morte dei suoi genitori.

Eda vuole scoprire i segreti di Efe

Gli spoiler delle prossime puntate di Love is in the air in programma su Canale 5 fino a venerdì 20 agosto 2021 riportano che Eda, dopo l'addio di Serkan che l'ha lasciata senza darle delle spiegazioni plausibili, deciderà di gettarsi a capofitto sul lavoro per non pensare ad altro.

Al tempo stesso, però, la donna proverà ad organizzare un nuovo piano per spingere Efe a confessare. Andranno a cena insieme e, in questo modo, Yildiz cercherà di carpire le informazioni necessarie per far emergere i segreti di Akman. Eda riuscirà nel suo intento? Tutto ciò sarà possibile scoprirlo nelle puntate successive della soap turca.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame di Love is in the air dal 16 al 20 agosto evidenziano che ormai la frattura tra Eda e Serkan sembra alquanto insanabile, e che difficilmente potranno recuperare la loro intesa.

Serkan continua a mentire ad Eda

Aydan deciderà di indagare per scoprire le vere cause della separazione. La sua speranza è che i due si amino ancora e che col suo aiuto possano riprendere in considerazione l'idea di tornare di nuovo insieme, concedendosi una seconda possibilità.

Intanto Serkan, Alptekin e Ferit saranno un po' preoccupati in seguito ad una fuga di notizie legata al caso della morte dei genitori di Eda. Avranno il timore che la verità possa venire a galla. Il più ansioso di tutti sarà Serkan, dato il rapporto che ha con la ragazza.

Bolat rincorrerà Eda per tutto il giorno, con la speranza che possano avere un confronto diretto.

L'architetto, però, dovrà fare i conti non solo con la resistenza di Yildiz, ma anche con le trappole che verranno ordite contro di lui dalle amiche di lei.

Serkan si ubriaca: anticipazioni Love is in the air 16-20 agosto

La situazione diventerà difficile da gestire, e Serkan arriverà al punto di farsi forza e di confessare tutta la verità ad Eda in merito all'incidente dei genitori nel quale è coinvolto anche suo padre Alptekin.

Le anticipazioni di Love is in the air al 20 agosto rivelano però che, la sera in cui Serkan sarà pronto a dire la verità e a mettere fine alle bugie raccontate finora, si abbandonerà alla tentazione dell'alcool. Il giovane Bolat finirà per ubriacarsi e, a questo punto, non dirà più nulla ad Eda, continuando a mentirle e a tenerla all'oscuro di tutto.