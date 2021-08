Continua il successo della soap opera turca Love is in the air su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Il malessere di Eda Yildiz (Hande Erçel) avuto a causa dei paparazzi non verrà dimenticato, neanche nella puntata che andrà in onda il 26 agosto 2021.

Dagli spoiler si evince che Serkan Bolat (Kerem Bursin), disposto a tutto per difendere la sua ex fidanzata e per convincerla a tornare a lavorare, deciderà di farla pagare a chi l’ha fatta stare male.

Trama Love is in the air, puntata del 26 agosto: Eda non vuole lavorare all’Art Life senza Efe

Nel corso del 64° episodio della serie tv in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 26 agosto 2021, a causa dell’arrivo di un famoso chef, il progetto della cucina dell’albergo del golf resort dovrà essere rivisto per apportare delle modifiche.

Intanto Efe (Ali Ersan Duru) sarà pronto a lasciare la città per tornare in Italia dopo aver annunciato di aver ceduto le sue azioni a un partner che prenderà il suo posto: questa notizia non piacerà per niente alla sua nuova dipendente Eda, visto che non vorrà continuare a lavorare tra le mura dell’azienda Art Life senza di lui.

Serkan non appena saprà dell’intenzione della sua ex fidanzata di dare le dimissioni, non perderà tempo per servirsi della complicità di Engin (Anıl İlter) e Leyla (İlkyaz Arslan). Nello specifico l’architetto cercherà di convincere la giovane studentessa a non andarsene via dimostrandole la sua lealtà, ovvero provando a intentare una causa contro i giornalisti che la scorsa settimana l’hanno assalita facendole perdere i sensi dopo l’ennesimo attacco di narcolessia.

Aydan rimane sconvolta, la giovane Yildiz e Serkan scelti per una campagna benefica

Nel contempo Engin sarà pronto a fare un passo importante nella sua relazione con Piril (Başak Gümülcinelioğlu), visto che vorrà farle conoscere sua madre: purtroppo il migliore amico di Serkan riceverà un netto rifiuto dalla sua amata, che non si sentirà pronta.

Mentre Piril dedicherà il proprio tempo soltanto al lavoro, Aydan (Neslihan Yeldan) rimarrà sconvolta quando apprenderà di essere stata tradita dal marito Alptekin (Ahmet Somers) con la segretaria dell’azienda.

In seguito Seyfi (Alican Aytekin) per far riprendere Aydan si rivolgerà ad Ayfer (Evrim Doğan): quest’ultima - quando la signora Bolat si sentirà meglio grazie al suo intervento - la spiazzerà, dicendole che non rivedrà più lei e sua nipote.

Intanto Serkan e Eda riceveranno la stessa offerta di lavoro, dato che saranno scelti come volti di una campagna benefica.