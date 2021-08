Le nuove puntate della soap opera turca Love is in the air in programmazione su Canale 5 dal 23 al 27 agosto 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:25, come al solito saranno ricche di colpi di scena. Dalle anticipazioni si evince che Serkan Bolat firmerà un contratto preparato da Eda Yildiz su come sarà la loro relazione lavorativa, senza leggerlo.

Aydan farà una sconcertante scoperta che la farà cadere sull’orlo della disperazione, poiché apprenderà che suo marito Alptekin la tradisce: la donna approfitterà della situazione per far tornare insieme suo figlio e Eda.

Trame Love is in the air, puntate sino al 27 agosto: Serkan messo in guardia da Leyla

Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 23 a venerdì 27 agosto 2021, Serkan e Eda faranno ritorno in ufficio per prendere parte a una riunione importante. A questo punto la giovane studentessa farà avere all’architetto un contratto con delle regole sul comportamento, convincendolo subito a mettere una firma: senza saperlo Bolat accetterà di adeguarsi alla volontà della fanciulla da adesso in avanti.

Successivamente Eda decisa a incontrare il responsabile del decesso dei suoi genitori fisserà un appuntamento: purtroppo la ragazza farà i conti con i fotografi non appena uscirà di corsa dall’azienda Art Life.

A causa del forte stress, Eda avrà un nuovo attacco di narcolessia. Intanto Leyla dopo aver ascoltato le parole della giovane Yildiz metterà in guardia Serkan: quest’ultimo dopo aver seguito Eda la porterà via con sé. Non appena la ragazza si riprenderà scatenerà la sua ira contro il colpevole dell’incidente dei suoi genitori sotto lo sguardo dell’imprenditore.

Nel contempo Ayfer in compagnia di Fifi si recherà presso la fondazione che dovrà incaricarla del catering durante una serata di beneficienza: la zia di Eda conoscerà Nesirn, la madre di Ferit, e incontrerà Aydan, che si rivelerà essere un membro dell’associazione.

Eda non vuole lavorare durante l’assenza di Efe, Aydan apprende del tradimento del marito

Melo dirà a Selin che Engin è desideroso di averla nel suo team: Erdem non nasconderà la sua delusione dopo aver ascoltato la conversazione. In seguito proprio quando Efe sarà in procinto di partire, il progetto della cucina dell’albergo del golf resort dovrà essere modificato per l’arrivo di un famoso chef. Eda si rifiuterà di lavorare durante l’assenza di Efe, e Serkan con la complicità di Engin e Leyla cercherà di farle cambiare idea.

Intanto Piril non si sentirà pronta per conoscere la madre di Engin. Aydan invece rimarrà sconvolta, non appena scoprirà che suo marito Alptekin ha una tresca clandestina con la sua segretaria.

Ayfer dirà alla madre di Serkan che lei e sua nipote prenderanno le distanze dalla sua famiglia. Nel frattempo Eda e Bolat riceveranno la stessa proposta di lavoro, visto che saranno scelti come volti di una campagna benefica.

Aydan disprezza la casa di Ayfer, Erdem e Melek litigano

In seguito Aydan mentre sarà decisa a far riconciliare Serkan e Eda, potrà contare sulla complicità di Seyfi per ingaggiare un uomo che dovrà fingere di essere il fratello dell’amante di Alptekin. Ayfer farà di tutto per cacciare dalla sua abitazione Aydan, quando disprezzerà l'arredamento.

Erdem e Melek si scontreranno in ufficio: quest’ultima coglierà l’occasione al volo per farla pagare al collega, nell’istante in cui saprà che Engin sta cercando di mettersi in contatto con Aydan senza riuscirci.

In particolare il migliore amico di Serkan vorrà farsi dare dalla signora Bolat un consiglio, su come presentare la sua fidanzata Piril a sua madre.