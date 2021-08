Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love Is in the air , nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, Selin dirà a Serkan che lascerà l'azienda e gli cederà anche le sue quote. L'architetto quindi dovrà trovare una sostituta e alla fine verrà assunta una certa Balca. Quest'ultima, avrà un ruolo importante anche nelle elezioni di Aydan e per questo motivo si guadagnerà le simpatie della madre dell'architetto e di quest'ultimo. Intanto, tutta questa vicinanza della nuova arrivata con Bolat, susciterà la gelosia di Eda che sarà sempre più convinta che Balca sia interessato all'architetto.

Inoltre, la ragazza andrà a fare una sorpresa a casa di Serkan, ma vedrà i due insieme a cena e fraintenderà la situazione.

Selin dirà a Serkan che lascerà l'Art Life

Nelle puntate in onda settimana prossima , Engin potrà evitare che Piril abbia un attacco di panico nel momento in cui incontrerà la madre e quindi deciderà di fare una prova facendogli incontrare Aydan.

Nel mentre, Selin racconterà all'architetto tutti i dettagli riguardo alla divulgazione del contratto di fidanzamento tra Serkan ed Eda. La donna poi dirà all'architetto che lascerà l'azienda e gli cederà le sue azioni.

Poco dopo, all' Art Life si cercherà una nuova manager in associazione di Selin, e alla fine verrà assunta una ragazza di nome Balca.

Quest'ultima, lascerà trasparire un certo interesse per Serkan. Eda proprio per questo motivo, sarà gelosa della nuova arrivata. Nel mentre, Balca riceverà un prezioso aiuto da Selin. Infatti, quest'ultima dirà alla new entry tutto quello che c'è da sapere sul suo ex fidanzato.

Balca si guadagnerà il favore di Aydan

Poco dopo, a casa Bolat, Balca si impegnerà per le elezioni della mamma di Serkan e si guadagnerà il favore di quest'ultima e del giovane architetto.

Anche Eda e Serkan sosterranno la candidatura di Aydan.

Nel mentre, Balca si presenterà a casa Bolat a ora di cena, con la scusa di fargli controllare alcuni documenti di lavoro. Serkan gli ordinerà una pizza ei due ceneranno insieme. Poi però, citofonerà Eda e quando vedrà Serkan con Balca fraintenderà la situazione. Bolat però dirà a Eda che secondo lui Balca non ha secondi fini.

Proprio per questo motivo, l'architetto proporrà una scommessa a Eda, cioè se ha ragione lei allora lascerà perdere Balca, in caso contrario però Eda dovrà cenare con lui a Parigi.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle nuove puntate della soap opera per scoprire ulteriori novità sulle vicende. Intanto, gli appuntamenti precedenti si potranno rivedere su Mediaset Play Infinity.