Le trame di Love is in the air si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Selin deciderà di dare le dimissioni dalla Art Life, cedendo tra l'altro il 5% delle quote in suo possesso a Serkan Bolat. Quest'ultimo continuerà a tentare di riavvicinarsi a Eda, ma la nuova addetta alle pubbliche relazioni cercherà di mettere loro i bastoni tra le ruote. Nel corso delle puntate in onda dal 30 agosto al 3 settembre i telespettatori, infatti, faranno la conoscenza di un nuovo personaggio, che verrà assunta alla art Life dopo le dimissioni di Selin.

Si tratta di Balca, una giovane e avvenente impiegata che susciterà la gelosia di Eda.

Selin lascia il posto alla Art Life e cede le sue azioni a Serkan

Dando uno sguardo alle anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5 sino al 3 settembre 2021, si viene a sapere che Engin non saprà come fare per chiedere a Piril di sposarlo. Intanto, dopo il disguido della cena della sera prima, Serkan e Eda riusciranno a risolvere il malinteso, tanto che Bolat la porterà finalmente a cena facendole superare anche la sua claustrofobia. Ferit e Ceren saranno invece determinati a raccontare a Serkan la verità sulla divulgazione del contratto di fidanzamento con Eda, ma Selin giocherà di anticipo e andrà dall'architetto spiegandogli tutto l'accaduto.

Selin, inoltre, si dimetterà da responsabile delle pubbliche relazioni e informerà Bolat di avere intenzione di cedergli il 5% delle azioni della holding in suo possesso.

Balca assunta alla Art Life al posto di Selin

Durante il colloquio con Selin, verrà fuori che anche Eda era al corrente della verità sulla divulgazione del contratto ma questa volta Serkan non si arrabbierà e coglierà la palla al balzo per dare una sorta di punizione a Yildiz, chiedendole di realizzare tre suoi desideri.

Dopo le dimissioni di Selin, la Art Life sarà alla ricerca di una nuova addetta alle pubbliche relazioni. Saranno proprio Eda e Serkan a valutare i curriculum delle candidate e Eda sceglierà quella che sulla foto apparirà meno avvenente. Quando si troverà di fronte alla candidata, Eda e tutti gli altri dipendenti rimarranno sbalorditi dalla sua avvenenza e apparirà chiaro sin da subito che Yildiz sarà gelosa della nuova assunta.

I fan di Love is in the air faranno dunque la conoscenza di Balca, una giovane che metterà gli occhi sin da subito proprio su Serkan.

Eda gelosa di Balca, Selin si trasferirà in Danimarca

La new entry Balca non sarà indifferente al fascino di Serkan, il quale però non avrà occhi che per Eda e starà tentando in tutti i modi di riconquistarla. Engin intanto, approfittando della festa organizzata da Aydan, chiederà in modo plateale la mano di Piril. Selin, invece, annuncerà l'intenzione di trasferirsi in Danimarca, non prima di aver raccontata a Balca tutti i segreti riguardanti la vita professionale e privata di Serkan. La nuova arrivata non perderà tempo e cercherà con ogni mezzo di restare sola con il suo datore di lavoro.

La donna si presenterà a casa dell'architetto all'ora di cena, con una scusa di lavoro. Serkan la farà entrare ma, subito dopo, arriverà anche Eda, alla quale non sfuggirà il comportamento ambiguo di Balca. Pertanto avviserà Serkan delle reali intenzioni della nuova assunta, mentre Bolat non crederà affatto che la donna abbia mire su lui. Chi avrà ragione tra i due? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.