Proseguono le interessanti anticipazioni di Love is in the air: le puntate che andranno in onda dal 6 al 10 settembre vedranno i due protagonisti alle prese con nuove avversità da superare. Infatti, nonostante Serkan non perda occasione per confessare il suo amore alla giovane paesaggista, la presenza di Balca sarà un problema per i due poiché la PR continuerà a dimostrare il suo forte interesse per l'architetto. Inoltre, l'arrivo della nona di Eda, che acquisterà le quote della ArtLife, diventandone socia, infastidirà non poco la ragazza che cercherà rifugio in Serkan.

Balca cerca di dividere Eda e Serkan

Le anticipazioni degli episodi di Love is in the air in onda da lunedì 6 a venerdì 10 settembre prendono il via dalla volontà di Eda di inserire una nuova azienda nel paino in cui è impegnata la ArtLife dopo che quella che collaborava di solito con l'azienda si è ritirata. Verrà fuori che la nuova azienda in passato ha avuto dei problemi con la giustizia ma Balca farà il modo che questo particolare venga cancellato dalla relazione. Mentre le amiche di Eda scoprono che Balca si rivolge a Suzi per avere consigli su come conquistare il capo, Aydan chiede a Ayfer di collaborare con lei e co uno chef per un nuovo evento benefico, la la zia di Eda rifiuta l'incarico.

Mentre Engin cerca di tranquillizzare Piril circa le sue paure su come organizzare un matrimonio tradizionale, Serkan sarà alle prese con un'intervista organizzata da Balca ma che susciterà la gelosia di Eda. Quest'ultima e Serkan faranno una scommessa: la paesaggista affermerà di essere certa che la PR ha interesse per l'architetto.

Ma Suzi, sulla quale le amiche di Eda indagheranno per scoprire le reali intenzioni di Balca, le depisterà così Eda dovrà ammettere con Serkan di essersi sbagliata. L'architetto deciderà di portarla a cena a Parigi come vittoria per la scommessa.

L'arrivo della nonna di Eda sconvolge la ArtLife

Durante la festa per Ayfer, che Eda ha organizzato su una pista di pattinaggio con tutti gli amici, Serkan dichiarerà di nuovo i suoi sentimenti alla giovane, parlandone della loro gita a Parigi.

La vincita della gara d'appalto alla ArtLife non avrà il rilievo che merita in quando giungerà il nuovo socio: si tratterà della nonna di Eda. Quest'ultima affronterà la nonna, scoprendo poi in seguito che ha dei piani ben precisi per quanto riguarda il futuro ella ArtLife. Intanto, Ayfer intimidita dall'incontro con lo chef, coinvolgerà anche Aydan che frattanto riceverà i documenti per il divorzio da parte di Alpetekin.

La nonna di Eda sarà a tutti gli effetti azionista della ArtLife, e nonostante Balca provi in tutti i modi ad allontanare Eda e Serkan i due si uniranno per fronteggiare l'arrivo della nuova socia. La nonna di Eda, oltre a presentarsi a casa di Ayfer per convincere lei e la nipote a non avere nulla a che fare con i Bolat, si alleerà con la PR per ostacolare la relazione tra l'architetto e Eda.

Il giorno prima di Capodanno, la nonna di Eda stilerà una relazione per mettere in cattiva luce Serkan, ma Eda le andrà contro. Successivamente, dopo aver scoperto che la donna si è trasferita a casa sua e della zia se ne andrà a casa di Serkan, I due si avvicineranno fino a che Balca non chiamerà l'architetto chiedendole di andare da lei.