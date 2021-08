Le trame di Love is in the air si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Serkan cercherà di riconquistare la sua ex fidanzata Eda. Bolat riuscirà a convincerla a presentarsi ad un appuntamento ma Selin scambierà il biglietto in cui vi sarà l'indirizzo del ristorante, facendo in modo che i due innamorati non si incontrino. Entrambi dunque penseranno che si siano dati buca a vicenda e ciò potrebbe allontanarlo definitivamente.

Eda scopre il motivo per cui è stata lasciata da Serkan

I telespettatori di Canale 5 tra qualche settimana, vedranno che Eda scoprirà la il reale motivo per cui sarà stata lasciata da Serkan. Verrà infatti a galla la responsabilità di Alptekin nell'incidente che visto la vita ai suo genitori.

Come prevedibile, la giovane Yildiz sarà sconvolta e non perderà occasione per affrontare sia Bolat senior che l'ex fidanzato. La ragazza, dopo essersi a Sentara da Istanbul per qualche giorno, farà ritorno in città e presenterà a Serkan un nuovo contratto in cui lui accetterà di parlare con lei solo per questioni lavorative. Tra Eda e Serkan sarà davvero tutto finito?

Serkan vuole riconquistare Eda e le dà un appuntamento

Nel prosieguo delle puntate, Serkan non si darà per vinto e cercherà un modo per riavvicinarsi a Eda, l'unica donna che abbia mai amato. Una prima occasione giungerà nel momento in cui Aydan e la madre di Ferit organizzeranno una raccolta fondi per aiutare le ragazze in difficoltà.

Le due donne offriranno una serata con Serkan, Ferit, Engin e Efe al miglior offerente. Visto che Serkan non avrà intenzione di passare una serata con una perfetta sconosciuta, userà uno stratagemma per fare in modo che sia Eda a dover uscire con lui. Pertanto, alla fine dell'evento, chiederà a Yildiz di raggiungerlo al ristorante indicato all'interno della busta.

Selin boicotta l'incontro tra Eda e Serkan dando un indirizzo sbagliato

Le anticipazioni di Love is in the air svelano che Selin ci metterà lo zampino. La donna infatti, riuscirà a mettere le mani sul biglietto di Eda scambiandosi e dandole quindi un indirizzo sbagliato. A questo punto, Eda di ritroverà in un ristorante diverso e penserà che Serkan le abbia dato buca.

Anche Serkan non vedendo arrivare la sua ex fidanzata, penserà che la ragazza abbia deciso di non presentarsi. Entrambi saranno all'oscuro che dietro al loro mancato incontro ci sia invece lo zampino di Selin. A questo punto, Bolat sembrerà rassegnarsi e dirà all'amico Engin che d'ora in avanti non tenterà più di riconquistare Eda, mantenendo con lei solo rapporti strettamente professionali. Riuscirà a mantenere la promessa?

Per conoscere gli sviluppi riguardanti Eda e Serkan, si ricorda che la soap Tv turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15:30.