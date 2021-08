Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan cercherà di spiegare a Selin, a chiare lettere, quale tipologia di rapporto possono avere e le novità per la donna non saranno delle migliori. Per questo motivo deciderà di vendicarsi di Serkan, sbandierando la rottura tra lui ed Eda ai giornalisti.

Serkan contro Alptekin e Selin

Dopo che Eda scoprirà la verità in merito alle cause della morte dei suoi genitori, Serkan diventerà furibondo con tutti coloro che hanno causato dolore alla ragazza. In primis se la prenderà nuovamente con Alptekin e in preda alla sua rabbia gli dirà che non ha e non ha mai avuto un padre.

La seconda "vittima", invece, sarà Selin. In poche parole le dirà di non impicciarsi nei suoi affari e che non aveva nessun diritto di piombare a casa sua a spifferare la vicenda dell'incidente davanti a Eda.

Lei controbatterà dicendogli che l'ha fatto solamente per lavoro e che tutto quello che riguarda la holding riguarda anche lei. Serkan, però, saprà benissimo che le intenzioni della ragazza sono diverse, per questo cercherà di mettere un punto a questa storia dicendole: "Sono innamorato di Eda, chiaro? Non sono mai stato innamorato di te". In più le ribadirà che non saranno più nemmeno amici, ma che tra loro vigerà sono un rapporto professionale.

Selin in combutta con la giornalista Fatma

Selin, a questo, inizierà la sua "vendetta". Telefonerà la giornalista Fatma, quella che aveva divulgato la notizia del contratto tra Eda e Serkan, e le dirà che i due si sono lasciati. Così la giornalista, insieme a una troupe, arriverà fuori gli uffici dell'Art Life, pronta a prendere d'assalto la coppia, per capire il motivo per cui si sono lasciati.

Appena usciranno dagli uffici verranno tempestati di domande. Eda, a causa dello stress, avrà un attacco di narcolessia e si addormenterà di colpo. Serkan la prenderà in braccio, la caricherà in macchina e la porterà via. In realtà Eda si starà recando da Kadir, l'appaltatore che ha causato la tragedia che ha visto come vittime i suoi genitori, per questo motivo Serkan vorrà starle accanto.

Il confronto tra Eda e Kadir

L'incontro tra i due sarà molto duro ed Eda riverserà in Kadir tutto il suo dolore e rabbia e ringrazierà Serkan per starle vicino, senza di lui probabilmente non avrebbe trovato la forza di affrontarlo. Gli chiederà anche di parlare con i giornalisti, in quanto non se la sentirà di affrontare pure questa storia. Infatti la notizia della loro rottura inizierà a rimbalzare su tutte le testate, per la gioia di Selin. Tutti verranno a sapere della cosa, intanto Ayfer sarà ancora all'oscuro di tutto, anche della verità sulla morte di suo fratello e sua cognata.