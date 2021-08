Nonostante le vacanze estive la popolare soap opera di origini turche Love is in the air entrata sin dal primo debutto nel cuore dei telespettatori italiani, continua a essere parecchio seguita tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella solita fascia pomeridiana.

Gli spoiler sulla puntata che i fan potranno vedere su Canale 5 il 27 agosto 2021, raccontano che Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) ancora sconvolta per aver scoperto dell’infedeltà del marito Alptekin (Ahmet Somers), vorrà far tornare insieme suo figlio Serkan (Kerem Bursin) e Eda Yildiz (Hande Erçel).

Spoiler Love is in the air, puntata di venerdì 27 agosto: Aydan si fa ospitare a casa di Ayfer

Nel corso del sessantacinquesimo episodio della fiction in originale intitolata Sen Çal Kapımı e che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 27 agosto 2021, come al solito dopo l’altra serie televisiva turca Brave and Beautiful dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, non mancheranno di certo colpi di scena. Dalle anticipazioni diffuse sul web e provenienti dalla Turchia, si evince che Aydan dopo aver scoperto che suo marito Alptekin ha intrapreso una tresca clandestina con la sua segretaria coglierà l’occasione al volo per far riavvicinare Eda e suo figlio Serkan.

Per riuscire nel suo intento la signora Bolat si farà ospitare a casa di Ayfer (Evrim Doğan), e con la complicità di Seyfi (Alican Aytekin) riuscirà a ingaggiare un uomo che avrà il compito di fingersi il fratello dell’amante di suo marito deciso a vendicarsi per difendere l’onore della propria famiglia.

Erdem e Melek hanno una discussione accesa al lavoro, Engin vuole parlare con la madre di Serkan

Purtroppo Aydan finirà per infastidire Ayfer, quando le farà parecchie critiche sia sull’arredamento e sullo stile di vita: quest’ultima troverà qualsiasi scusa per cacciare di casa la sua ospite. Nel frattempo mentre si troveranno in ufficio, Erdem (Sarp Bozkurt) e Melek (Elçin Afacan) avranno una discussione accesa: entrambi cercheranno di portare dalla propria parte i rispettivi datori di lavoro.

In seguito Melek approfitterà della situazione per sferrare un attacco contro il collega, non appena saprà che Engin (Anıl İlter) desidera parlare con la signora Aydan: emergerà che il migliore amico di Serkan vorrà confrontarsi con la donna per domandarle cosa poter fare per riuscire a convincere la sua fidanzata Piril (Başak Gümülcinelioğlu) a conoscere sua madre dopo il rifiuto della fanciulla.

I due protagonisti dello sceneggiato Serkan e Eda quindi torneranno a essere una coppia grazie al tentativo di Aydan? Per saperlo non resta che attendere i prossimi appuntamenti.