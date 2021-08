La serie televisiva di origini turche Love is in the air continua a far vivere delle intense emozioni, al pubblico italiano della rete ammiraglia Mediaset. Nel corso dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 1 settembre 2021, all’Art Life arriva Balca Koçak (İlayda Çevik), la sostituta di Selin Atakan (Bige Önal), che lascerà trasparire un velato interesse per Serkan Bolat (Kerem Bürsin). La protagonista Eda Yildiz (Hande Erçel), dinanzi a questa situazione, continuerà a fare la dura sostenendo di non essere per niente infastidita ma farà un passo indietro.

La giovane studentessa confesserà alle sue amiche di essere scombussolata, dalla presenza della nuova responsabile delle pubbliche relazioni dell’azienda: in particolare l’aspirante architetto paesaggista non riuscirà a stare tranquilla, nell’istante in cui la manager di bell’aspetto, contrariamente a quanto credeva, rivolgerà parecchie attenzioni al suo ex fidanzato cercando di non perdere alcuna occasione per avvicinarsi allo stesso.

Anticipazioni Love is in the air, puntata dell’1 settembre: all’Art Life arriva Balca

Nella sessantottesima puntata che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 1 settembre 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, una nuova persona arriverà nelle vite di Serkan e Eda.

Finalmente all’Art Life metterà piede colei che dovrà occupare il posto di Selin: si tratta di Balca, che dopo aver fatto il suo ingresso dimostrerà immediatamente di non essere indifferente a Serkan.

Eda ribadirà di non provare alcuna gelosia nei confronti del famoso architetto, ma ammetterà alle sue amiche Melek (Elçin Afacan) e Figen (Sitare Akbaş) di essere destabilizzata dall’arrivo e a dalle intenzioni della nuova responsabile delle pubbliche relazioni dell’azienda: la giovane Yildiz sarà convinta che Balca voglia fare breccia nel cuore di Serkan.

A questo punto Selin, a sorpresa, si confiderà con la sua sostituta Balca, svelandole ogni segreto del suo ex fidanzato.

Nesrin mette in cattiva luce Aydan e Alptekin, la signora Bolat ha il sostegno del figlio Serkan e di Eda

Nel contempo Nesrin, la mamma di Ferit (Çağrı Çıtanak), non appena si candiderà per diventare presidente della fondazione, metterà in cattiva luce Aydan (Neslihan Yeldan) e il marito Alptekin (Ahmet Somers), facendo sapere ai giornalisti che hanno divorziato: Balca si farà vedere di buon occhio dalla signora Bolat e Serkan guadagnandosi il loro rispetto quando riuscirà a liberarsi della stampa con facilità.

Successivamente l'architetto e Eda, oltre a sostenere Aydan per la sua candidatura, cercheranno di convincere una socia abbastanza conosciuta a votarla.