Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan si sentirà pronto per svelare a Eda la verità sulla morte dei suoi genitori, ma appena troverà la forza giungeranno altri problemi, legati sempre a quel dannato incidente. Verrà fuori anche un'altra inaspettata verità: la persona che, insieme a Efe, trama contro Serkan è Semiha Yıldırım, la nonna di Eda.

Efe scopre gli errori di Alptekin

La bontà di Eda farà pensare molto Serkan, nelle prossime puntate di Love is in the air. Nonostante tutto il "male" che le ha fatto, la ragazza gli vorrà ancora bene e nutrirà una grande fiducia in lui.

Sentirà il bisogno di migliorare il loro rapporto, così si deciderà di svelarle la verità in merito alla morte dei suoi genitori.

Quando si sentirà pronto per parlarle, improvvisamente irromperanno negli uffici dell'Art Life Alptekin e Ferit per discutere urgentemente con Serkan. A quanto pare Efe è convinto che l'azienda abbia a che fare con il subappaltatore che ha causato l'incidente in cui sono periti i genitori di Eda. Ferit ha provato a dissuaderlo da questa idea, ma i tre temono che Efe possa approfondire la questione. Tutto questo accadrà perché i Kafezçioglu verranno a conoscenza dell'incidente e per tale motivo invieranno all'Art Life i loro avvocati. Anche Ceren verrà informata della cosa e, involontariamente, svelerà la faccenda anche a Eda.

Le bugie di Alptekin

Intanto Serkan e Alptekin avranno un incontro con gli avvocati dei Kafezçioglu. Il fatto che possano aver avuto a che fare con la ditta appaltatrice che ha causato il cedimento del muro a Tuzla, potrebbe causare dei problemi con i progetti futuri a Londra tra l'Art Life e i Kafezçioglu.

Alptekin, però, confermerà agli avvocati che loro non hanno avuto nulla a che fare con quella ditta, che in passato si è solo appropriata del nome della holding per accaparrarsi il progetto.

Alla fine riusciranno a conquistare il lavoro dei Kafezçioglu, ma Serkan e Alptekin si fermeranno a parlare da soli. Il figlio non si capaciterà del fatto che il padre abbia mentito, dicendo di non aver mai collaborato con quella ditta.

Quella conversazione, però, verrà registrata di nascosto da Efe, che riporterà il contenuto delle loro discussione a una persona fino a quel momento sconosciuta.

La nonna di Eda collabora segretamente con Efe

Infatti Efe Akman, fino al suo ingresso nella serie, ha tramato contro Serkan con un partner misterioso. Ebbene sì, nelle prossime puntate si scoprirà la sua reale identità. Dietro all'arrivo di Efe nella holding dei Bolat c'è Semiha Yıldırım, ovvero la nonna di Eda.

Tramite Efe la donna avrà la certezza che suo figlio è morto a causa di Alptekin. La donna sarà in preda alla disperazione quando scoprirà tutto ciò, ma al suo fianco continuerà a esserci Efe: come evolverà ora la vicenda?