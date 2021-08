Con la puntata di Love is in the air di venerdì 27 agosto termina un'altra settimana di programmazione della soap opera turca di Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che i dubbi della signora Bolat diventeranno realtà: Aydan scoprirà che il marito l'ha tradita con la sua segretaria.

Nonostante durante le selezioni la signora abbia fatto di tutto, non dando alcuna possibilità alle donne giovani e di bella presenza di inserirsi all'interno dell'azienda, il tradimento di Alptekin arriverà lo stesso.

A quel punto Aydan approfitterà della situazione per strappare un invito a casa di Ayfer, che la ospiterà, nonostante non abbia alcuna intenzione di continuare ad avere rapporti con la famiglia Bolat.

Il comportamento, incorreggibile di Aydan, inizierà ad infastidire Ayfer che tenterà a cacciarla dal suo appartamento.

Nel frattempo in azienda sarà guerra tra Melo e Ardem: entrambi cercheranno di attirare l'attenzione di Engin per scoprire chi dei due sia il miglior assistente.

Anticipazioni Love is in the air, il tradimento di Alptekin

Nel corso del 65° episodio di Love is in the air, in onda venerdì 27 agosto 2021, Aydan avrà la certezza che il marito l'abbia tradita con la sua segretaria. Nel corso delle selezioni la signora Bolat aveva cercato in tutti i modi di mettersi di traverso, affinché il marito non scegliesse una figura bella e giovane da inserire all'interno del suo ufficio.

Purtroppo il timore di Aydan si concretizzerà e, approfittando di questa situazione, la moglie di Alptekin proverà a far riavvicinare il figlio a Eda, sempre più convinta che i due debbano rimanere insieme.

Aydan si farà ospitare a casa di Ayfer e inizierà a progettare la sua vendetta nei confronti del marito.

La donna si farà aiutare da Seyfi, in particolare verrà ingaggiato un uomo che fingerà di essere il fratello della segretaria, amante di Alptekin. L'uomo farà finta di volersi a tutti i costi vendicare, alla luce del disonore arrecato alla sua famiglia.

La permanenza della signora Bolat a casa di Ayfer inizierà però diventare un problema: la donna aveva promesso di non volere più avere a che fare con la famiglia Bolat e non tollererà più i commenti di Aydam in merito alla sua abitazione e al suo stile di vita.

Nuova puntata Love is in the air: lo scontro tra Melo e Erden

Durante la nuova puntata di Love is in the air, che andrà in onda venerdì 27 agosto, alla ArtLife si assisterà ad un acceso scontro tra Erden e Melo.

I due continueranno a punzecchiarsi su chi sia il miglior assistente di Engin.

Melo non avrà alcuna intenzione di arrendersi e approfitterà delle sue competenze per soddisfare tutte le richieste di Engin. Quest'ultimo non riuscirà a contattare la signora Bolat e a quel punto Melo rivelerà a Engin che Aydan si trovi a casa di Ayfer, superando così le potenzialità di Erden.