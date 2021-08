Sta facendo vivere delle vere emozioni la nuova serie turca Love is in the air. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 9 al 13 agosto, Serkan Bolat verrà assalito da un grosso dubbio, temerà che la sua ex fidanzata Eda Yildiz possa aspettare un bambino da lui.

Intanto l'Art life farà i conti con un imprevisto parecchio grave che finirà su tutti i giornali: crollerà il tetto della casa di un cliente durante alcuni lavori di ristrutturazione.

Spoiler Love is in the air, puntate al 13/08: Eda ha delle strane nausee, Serkan preoccupato

Gli spoiler relativi a ciò che accadrà nel corso delle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset dal 9 al 13 agosto, svelano che i coniugi Kafescioglu, dopo la nascita del loro primo figlio, si rivolgeranno a Eda e Serkan per la ristrutturazione della loro casa e i due ex fidanzati si prometteranno di lavorare con professionalità.

All’improvviso la giovane studentessa farà i conti con degli strani malesseri, visto che soffrirà di nausea destando parecchia preoccupazione in Bolat.

Successivamente Eda accetterà di prendersi cura del figlio della sua cliente: una strana conversazione tra le due donne però finirà per insospettire ancora di più il ricco architetto. Serkan e Ayfer inizieranno ad avere il presentimento che Eda possa essere in stato interessante e a questo punto sia la zia di quest’ultima e Aydan vorranno vederci chiaro sulla faccenda alla stessa maniera di Figen, che intanto chiamerà Ceren per sapere se la loro amica è davvero incinta. A chiarire ogni dubbio ci penserà Asli, assicurando a Serkan che sarà lei a diventare mamma per la seconda volta.

In seguito Eda prometterà a Aydan di fare un viaggio virtuale a Londra in sua compagnia, invece Seyfi farà intuire ad Ayfer che potrebbe essere lei la nuova giardiniera della villa.

Selin affronta Yildiz, Ayfer chiede a Serkan di allontanarsi da sua nipote

Nel contempo Ceren si recherà con Ferit in un canile e gli dirà che le farebbe piacere se prendesse in adozione un animale a quattro zampe, così potrebbe smettere di odiare la sua ex Selin.

Intanto Efe manometterà i disegni realizzati da Serkan per la proprietà dei Kafescioglu, apportando delle modifiche, e infatti subito dopo ci sarà il crollo del tetto: a cercare di salvare la reputazione della Art Life con la stampa ci penserà Selin, visto che chiunque crederà che il colpevole dell’accaduto sia Bolat.

Dopo aver fatto i dovuti controlli, Eda e Serkan sospetteranno che qualcuno stia agendo contro l’azienda.

Selin non appena Yildiz prenderà in considerazione che possa esserci il suo zampino, non perderà tempo per affrontarla. A schierarsi dalla parte dell’ex fidanzata di Ferit ci penserà Serkan, poiché crederà che colui che trama alle sue spalle in realtà sia Efe. Bolat, in attesa di trovare delle prove per poter accusare il nuovo socio della holding, farà una proposta ai suoi clienti. Engin e Piril, dopo aver visto i video di sorveglianza, riusciranno a scoprire che Erdem dorme in ufficio, inoltre sarà resa nota la relazione tra il migliore amico di Serkan e Piril. A tranquillizzare quest’ultima sarà il suo amato, proponendole di andare a convivere.

Nel frattempo Ayfer non sarà per niente contenta, dopo aver appreso che a suggerire il suo negozio di fiori alla signora Idil sia stato Serkan.

La zia di Eda si presenterà nello studio dell’architetto e lo inviterà a prendere le distanze da sua nipote. Infine la giovane Yildiz, dopo aver ripreso gli studi all'università, incontrerà Bolat nella biblioteca: quest’ultimo fingerà di essere alla ricerca di un libro.