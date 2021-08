Prossimamente Alptekin Bolat non apparirà più nelle puntate di Love is in the air. Tuttavia, il pubblico continuerà ad avere sue notizie anche dopo la partenza da Istanbul. Infatti, nelle prossime puntate della serie turca l'uomo, dopo aver tradito la moglie, le chiederà il divorzio e lascerà la Turchia. A questo punto, attraverso le notizie raccontate da altri personaggi, si scoprirà che Bolat senior sarà al centro di una macchinazione di Semiha Yildirim, la nonna di Eda, decisa a vendicare il figlio morto vent'anni prima a causa dell'Art Life.

Secondo le anticipazioni turche, la donna mostrerà alla nipote ciò di cui è capace, facendo sì che Alptekin abbia dei guai con la giustizia.

Anticipazioni turche di Love is in the air: Alptekin lascia Aydan e parte

L'entrata in scena di Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever) avrà delle ripercussioni sulla vita di più personaggi. Le anticipazioni di Love is in the air, sulle puntate in onda prossimamente in Italia, rivelano che la nonna di Eda (Hande Erçel) arriverà all'Art Life in qualità di socio dopo l'uscita di scena di Efe (Ali Ersan Duro). Possedendo il 45% delle azioni, inizierà a mostrare la sua autorità anche di fronte a Serkan (Kerem Bürsin). Nel frattempo, a casa Bolat le tensioni aumenteranno quando Aydan (Neslihan Yeldan) sorprenderà il marito con un'altra donna.

Il tradimento, aggiunto ai conflitti con il figlio, spingerà Alptekin (Ahmet Somers) a prendere una decisione drastica. L'uomo chiederà il divorzio e annuncerà di essere in partenza. Successivamente, secondo le anticipazioni turche, la signora Yildirim dirà qualcosa di ambiguo durante il primo incontro con gli impiegati dell'azienda.

Parlando di Alptekin, la donna preciserà che l'uomo "non è più un problema".

Alptekin viene arrestato: Love is in the air, anticipazioni turche

Le parole di Semiha sul conto di Alptekin insospettiranno Engin (Anil Iter), che deciderà di parlarne immediatamente con Serkan. Mosso anch'egli dal sospetto che quelle parole non siano state dette a caso, cercherà di rintracciare il padre.

I tentativi risulteranno vani, poiché non riuscirà in alcun modo a mettersi in contatto con l'uomo. Tutto sarà più chiaro quando Engin scoprirà cos'è veramente accaduto all'ex presidente della holding e lo riferirà all'amico. Secondo le anticipazioni di Love is in the air, Engin scoprirà che Alptekin è stato arrestato alle Bahamas perché nascondeva soldi falsi in una valigia. Il figlio penserà subito che dietro la vicenda ci sia la mano della signora Yildirim. In ogni caso, le conseguenze di questi avvenimenti porteranno a dei risvolti poco piacevoli nella storia tra Eda e Serkan.

Trame turche di Love is in the air: Eda lascia Serkan

Come è stato già anticipato, nelle prossime puntate di Love is in the air, Semiha giocherà su due fronti: da una parte agirà per rovinare i Bolat, dall'altra ricatterà Eda, rimarcandole in più occasioni che la sua vendetta si fermerà solo quando lei accetterà di lasciare Serkan.

A questo punto della storia, quale decisione prenderà Eda per il bene del fidanzato? La giovane si renderà conto di cosa è capace la donna soltanto dopo aver saputo che Alptekin è stato arrestato e condannato a otto mesi di carcere. Perciò, alla fine di una cena svoltasi a casa del principe Seymen (Mert Öcal), la ragazza accetterà di sottostare alle condizioni della nonna e lascerà Serkan.